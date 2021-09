Federico Rossi ha scritto una dedica per Paola Di Benedetto sul suo canale Instagram: le parole hanno fatto impazzire di gioia i fan!

L’affetto tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, nonostante la loro rottura avvenuta pochi mesi fa, è rimasto invariato. I due si sono rivisti la scorsa sera, durante il Power Hits Estate 2021, l’evento musicale organizzato da RTL 102.5 per il quale Paola ha condotto e Federico ha cantato. Oltre ad aver presentato con parole meravigliose il suo ex compagno, la Madre Natura di Ciao Darwin ha postato anche una fotografia sul suo canale Instagram. “Brindiamo a questa bella serata” ha scritto Paola su un selfie insieme a Federico: è arrivata la replica del cantante, parole che hanno fatto emozionare tutti.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Federico Rossi, spunta la dedica per Paola di Benedetto: “Vietato smettere di sognare”

“Ricordo ancora di quando ne parlavamo in salotto di un’ipotetica tua conduzione e di me sul palco la stessa sera. Orgoglioso di ciò che stai portando avanti, con la purezza e la limpidezza che ti hanno sempre contraddistinta. Vietato smettere di sognare”.

E’ questa la dedica scritta da Federico Rossi per la sua ex, Paola di Benedetto. Nonostante la rottura, i due hanno conservato un rapporto di affetto e stima davvero incredibile.

Leggi anche Paola Di Benedetto e Federico Rossi di nuovo insieme: lo scatto ha mandato in tilt il web

L’annuncio della rottura

Lo scorso giugno i fan della coppia composta da Paola e Federico hanno ricevuto il drammatico annuncio. “In questi tre anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore. Questa volta però siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine” è stato il messaggio scritto dall’ex Madre Natura di Ciao Darwin.