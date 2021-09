Amici, Martina Miliddi preoccupa i fan: “Siamo andate al pronto soccorso”, cos’è successo alla ballerina della scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi.

Un’assenza dai social che ha preoccupato i tantissimi fan della ballerina di latino americano. Parliamo di Martina Miliddi, ex concorrente di Amici 20, che a causa di un problema di salute è dovuta recarsi al pronto soccorso. Con lei la sua amica e collega Rosa Di Grazia, anche lei ex di Amici 20. I fan sono stati in apprensione per diverse ore, ma cosa è successo alla ballerina?

A raccontarlo è stata proprio lei attraverso alcune stories pubblicate sul suo canale ufficiale di Instagram. Ecco cosa è successo e cosa ha raccontato.

Amici, Martina Miliddi al pronto soccorso con Rosa Di Grazia: cosa è successo

“Vi tengo aggiornati sul mio stato. Molto molto meglio, nulla di preoccupante. Abbiamo solo fatto dei controlli perché sono stata un po’ male.” Queste le parole con cui Martina ci tiene a rassicurare tutti i suoi fan, preoccupati per le sue condizioni di salute. Nelle sue stories, la ballerina scrive di aver avuto una piccola caduta, in seguito alla quale si è recata in pronto soccorso per fare alcuni accertamenti. “Non stavo mangiando e bevendo e con una piccola iniezione mi hanno aggiunto le dosi di cortisone più un antibiotico”, aggiunge la Miliddi, che spiega di avere avuto una forte infiammazione alla gola.

Al termine del suo video, la ballerina ci tiene a ringraziare tutti per i messaggi e per essersi preoccupati tanto per lei nelle ultime ore. Con lei, come abbiamo detto, c’era la sua amica Rosa: anche la napoletana, attraverso il suo Instagram, ha tranquillizzato tutti sulle condizioni di Martina.

Non possiamo che mandare un fortissimo abbraccio alla ballerina, augurandole di riprendersi al più presto.