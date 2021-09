Bake Off Italia 2021, chi è Marco Palma: il motivo per cui si è avvicinato alla pasticceria vi stupirà; conosciamo meglio il concorrente.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova edizione di Bake Off Italia. La trasmissione di Real Time partirà proprio questa sera, venerdì 3 settembre, alle ore 20e 21. A condurre, anche quest’anno, ci sarà Benedetta Parodi. A sfidarsi a suon di crostate a cup cakes ci saranno nuovi agguerritissimi concorrenti, tra cui anche Marco Palma.

Determinato e solare, Marco ha tutte le carte in regola per andare avanti nella seguitissima trasmissione di Real Time. In attesa di vederlo all’opera, conosciamolo meglio!

Marco Palma è uno dei nuovi concorrenti di Bake Off Italia 2021: tutto quello che c’è da sapere

26 anni, nato e cresciuto a Genova, Marco Palma è uno dei concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia. Pratica canottaggio da 16 anni e ha fatto tante gare: uno sport che lo ha aiutato a crescere. Sin da quando è piccolo soffre di dislessia: “È stato particolarmente difficile perché la dislessia mi impediva di leggere bene, di scrivere, facevo un sacco di errore. Nella pasticceria, ho trovato un nuovo modo per comunicare alle persone chi sono, chi è Marco.

Della mamma dice: “L’ho soprannominata “er critico culinario””, per via delle continue critiche ai suoi piatti. “Lei non pensa che la pasticceria possa diventare il mio lavoro, la vede come un hobby, quando per me è tutta la mia vitta, tutto per me.”

A Bake Off, Marco vuole dimostrare alla sua mamma e a tutti che può arrivare molto lontano: “Voglio dimostrare che la mia forza di volontà può anche farmi vincere”

Riuscirà Marco a dimostrare a tutti di che pasta è fatto? Non perdetevi questa scoppiettante edizione di Bake Off, appuntamento da questa sera su Real Time. Noi non vediamo l’ora