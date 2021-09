Enrico Brignano a cuore aperto: “E’ stata una grande sofferenza”, il retroscena che non tutti conoscono.

È uno degli attori e show man più amati del nostro Paese. E finalmente Enrico Brignano è tornato in tour con il suo nuovo spettacolo teatrale “Un’ora sola vi vorrei – Estate 2021“. Uno spettacolo realizzato soprattutto per portare sana leggerezza al pubblico, dopo gli ultimi anni difficili per tutti. A questo proposito, il comico romano ha raccontato come ha vissuto in prima persona il periodo del lockdown, in un’intervista a Sky Tg 24.

Parole forti, quelle di Brignano, che non sono passate inosservate. In seguito le sue dichiarazioni.

Enrico Brignano e la sofferenza del lockdown: “Un senso di impotenza”

Quello del lockdown a causa della pandemia di Covid 19 non è stato un periodo facile per nessuno. Neanche per Enrico Brignano, abituato ad essere sempre in giro per lavoro. Lo ha raccontato durante un’intervista a Sky TG 24: ” Per uno come me, abituato ai tour e al contatto con il pubblico, è stata una grande sofferenza”, spiega Brignano, che aggiunge: “credo abbia portato in superficie le fragilità di tutti, le paure…un senso d’impotenza che suppongo ci abbia anche un po’ ridimensionato. Il genere umano è piuttosto presuntuoso, sa?”

E finalmente, con lo spettacolo Un’ora sola vi vorrei – Estate Italiana, Enrico Brignano può ‘riabbracciare’ il suo pubblico, a cui vuole regalare ore di spensieratezza e leggerezza, “che non significa superficialità”, precisa.

E questa non è l’unica bella notizia dell’ultimo periodo per l’attore romano: lo scorso 20 luglio la sua compagna Flora Canto ha dato alla luce Niccolò, il secondogenito della coppia, formatasi nel 2013. Nel 2017 è nata Martina, che oggi ha quattro anni.

Per chi volesse assistere allo spettacolo di Enrico Brignano, il tour estate 2021 è ancora in corso e si concluderà il prossimo 15 settembre con l’ultimo spettacolo all’Arena di Verona. Non perdetevelo!