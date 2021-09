Eleonora Giorgi presto diventerà nonna: suo figlio, Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia, aspettano un bebè! L’attrice ha espresso però un suo dispiacere: ha lamentato di non aver ricevuto neanche una telefonata dall’ex marito.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la coppia nata nella Casa del Grande Fratello VIP, aspettano un bebé. La notizia è arrivata negli ultimi giorni ed ha riempito di gioia i migliaia di fan che li sostengono dal primo giorno. Il frutto dell’amore tra i due nascerà tra febbraio e marzo del prossimo anno: a parlare, nelle ultime ore, la neo nonna, Eleonora Giorgi. La famosa attrice, madre di Paolo, si è raccontata tra le pagine di Di Più: ha lamentato la mancanza di una telefonata da parte del suo ex marito nonchè padre di suo figlio, Massimo Ciavarro. Ecco le sue parole.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto genitori, nonna Eleonora: “Massimo? Neanche una telefonata”

Eleonora Giorgi presto diventerà nonna: suo figlio, Paolo, e la compagna Clizia Incorvaia aspettano un bebé. L’attrice non vede l’ora di accogliere in famiglia il suo nipotino: un solo aspetto le ha provocato dispiacere, c’entra il suo ex marito nonchè padre di suo figlio, Massimo Ciavarro.

“Dopo aver avuto questa splendida notizia, non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni. Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo” sono state le parole della Giorgi al settimanale Di Più.

Difficile immaginare che una telefonata, soprattutto dopo queste dichiarazioni, non arriverà!

