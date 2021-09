La bellissima Meghan Markle e il Principe Harry sono ormai felicemente sposati e genitori di due splendidi figli: il dolcissimo retroscena sul matrimonio che pochi conoscono, dettaglio romanticissimo

Sono ormai felicemente sposati e genitori di due splendidi bambini. Harry e Meghan hanno fatto sognare il mondo con la loro storia d’amore fin dalle primissime apparizioni pubbliche. La complicità tra loro è sempre stata evidente così come il fatto che avessero occhi solo l’uno per l’altro. Sebbene di recente abbiano preso la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti, restano una delle coppie reali più chiacchierate e amata dal pubblico e la curiosità che li circonda non si placa mai. Non tutti lo sanno, ma c’è un retroscena dolcissimo che riguarda il matrimonio di Harry e Meghan: il dettaglio romanticissimo che vi lascerà senza parole!

Dolcissimo retroscena sul matrimonio di Harry e Meghan: pochi lo sanno

Un giorno indimenticabile, proprio come fu anche per William e Kate. Il coronamento di una favola, di un amore forte e immenso, quello tra la bella Meghan e il Principe inglese. Nonostante i molti approfondimenti a riguardo, alcuni dettagli di questo giorno così speciale sono ancora sconosciuti e solo pochi ne sono a conoscenza. Proprio come il dolcissimo retroscena che vogliamo svelarvi oggi.

Tutti noi ricorderemo Meghan Markle nel suo abito bianco e il magnifico velo che le ricopriva il capo. Ebbene, ciò che pochi sanno è che quel ornamento nascondeva un segreto romanticissimo. A riportarlo è “Vanity Fair”, che cita un documentario dal nome “Queen of the World”, qualche tempo fa. Pare che Meghan abbia svelato di aver fatto cucire, tra le pieghe del velo, qualcosa di blu come da tradizione. Ma, in particolare, avrebbe scelto un tessuto particolarissimo. Quale? Un pezzo del vestito che indossava durante il primissimo appuntamento con il Principe Harry e suo futuro marito. Una scelta dolcissima, non trovate anche voi?