Arriva finalmente l’annuncio che tutti aspettavano, riguarda la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi! Ecco lo spoiler!

La ventunesima edizione del talent show più amato dagli italiani è pronta a tornare in onda. Parliamo di Amici di Maria De Filippi, lo show che permette a giovani cantanti e ballerini di inseguire il loro sogno. Il primo speciale del sabato di questa nuova edizione andrà in onda sabato 18 settembre 2021, a partire dalle ore 14.10. Si partirà con la formazione della classe, poi ogni allievo dovrà dimostrare di meritare un posto tra i banchi di Amici. Dovranno convincere i professori esibendosi con i loro ‘cavalli di battaglia’: non mancheranno, ovviamente, le sfide! Arriva uno spoiler: tutti i fan aspettavano questo momento!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Amici, l’annuncio che tutti aspettavano: arriva lo spoiler della nuova edizione

Amici sta per tornare in onda su Canale 5: i fan del programma non vedono l’ora di scoprire da chi sarà composta la nuova classe. Sapete che i primi giovani sono già in quarantena? Lo spoiler arriva dalla pagina Instagram dedicata al talent show, Amici News.

Leggi anche La ricordate ad Amici nel 2005? La sua voce ha impressionato tutti: scoprire cosa fa oggi vi sorprenderà

“Alcuni allievi selezionati per Amici 21 sono già in quarantena per la prima puntata!” fa sapere la pagina social che regala sempre news sul programma. I primi ragazzi dunque sono già in isolamento, così come previsto dai protocolli anti-Covid: presto accederanno al programma. Chi tra loro riuscirà a conquistare il banco per la nuova classe?

Leggi anche Anna Pettinelli sarà presente ad Amici 21? Lei lo svela

I professori

Nella nuova edizione del talent, Lorella Cuccarini cambierà materia: passerà dalla danza al canto, al posto di Arisa, secondo quanto rivela Dagospia. Gli altri insegnanti di canto saranno ancora Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Per la categoria danza ci sarà la new entry Raimondo Todaro insieme ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini.