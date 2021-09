Beautiful, anticipazioni americane: verrà ricoverata d’urgenza, terribile colpo di scena nelle prossime puntate della soap.

Colpi di scena a non finire nella seguitissima soap opera Beautiful. La serie tv americana va in onda da ben 34 anni, senza alcuna interruzione, e continua a tenere incollati alla tv i telespettatori. In Italia, al momento, al centro della trama c’è il triangolo formato da Ridge, Brooke e Shauna, nel quale si sta inserendo Bill. Sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte perché le anticipazioni delle puntate in onda in America promettono ancora più scintille.

A Los Angeles tornerà un personaggio storico della serie, nemica da anni della famiglia Forrester. Il suo ritorno sconvolgerà le vite di alcuni protagonisti e sarà proprio lei a finire in ospedale, in seguito ad un malore. Non tutti però crederanno al fatto che sia realmente malata….scopriamo di più!

Beautiful, anticipazioni americane: verrà ricoverata d’urgenza… ma è malata davvero?

Sheila Carter torna a Beautiful! E lo fa in grande stile, presentandosi improvvisamente alle nozze di Steffy e Finn: quest’ultimo infatti è il figlio di Sheila, che confesserà tutto proprio durante la cerimonia. Una notizia che manderà tutti sotto shock, in particolare Steffy, che non nasconde l’odio nei confronti della donna. Finn, però, non sembra voler tagliare i ponti con quella che ha scoperto essere la sua mamma biologica: il dottore e Sheila si incontreranno quindi di nascosto, ma quando Steffy lo scoprirà accadrà di tutto.

L’obiettivo di Sheila è tenere lontano Finn da Steffy e avvicinarlo a sè ed è per questo motivo che la giovane Forrester non crederà al malore della Carter! Sheila, infatti, perderà i sensi e sarà trasportata in ospedale proprio da suo figlio. Ma la donna sta davvero male o, come pensa Steffy, il suo è solo un altro modo per manipolare chi le sta intorno?

Non ci resta che attendere per scoprire i dettagli di questo colpo di scena. Se non temete spoiler e volete sapere cosa accadrà, continuate a seguirci.