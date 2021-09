In Brave and Beautiful si mostra così: oggi l’attrice è completamente cambiata; scopriamo il nuovo look della protagonista della serie tv turca.

Tutti i giorni la vediamo in tv nei panni di Suhan Korludag, la protagonista della serie tv Brave and Beautiful. Parliamo di Tuba Buyukustun, la splendida attrice turca che sta facendo sognare i telespettatori di Canale 5. La tormentata storia d’amore tra la figlia dello spietato Tashin e Cesur sta appassionando il pubblico, che giorno dopo giorno segue le vicende. Ci sarà il lieto fine per la coppia? Staremo a vedere! Nel frattempo, vi mostriamo uno scatto dell’attrice che vi lascerà senza parole.

Nel corso degli anni, infatti, l’attrice ha rivoluzionato il suo look. La serie è stata girata nel 2016, anche se in Italia è stata trasmessa solo quest’anno. Curiosi di vedere com’è oggi la meravigliosa Tuba? Dite addio al suo taglio corto.

È Suhan in Brave and Beautiful: oggi l’attrice ha cambiato completamente look

Quella tra Cesur e Suhan è una delle storie d’amore più appassionanti delle serie tv. Merito anche degli attori, che interpretano in modo magistrale i due protagonisti della serie Brave and Beautiful. Suhan è interpretata da Tuba Buyukustun, oggi 39 enne, che per il ruolo in Brave and Beautiful ha ricevuto anche una nomination agli International Emmy Awards nel 2018. Nella serie la vediamo col suo iconico taglio corto super scuro, siete curiosi di vedere il suo look attuale?

Ebbene, resterete sbalorditi perché Tuba ha una lunghissima chioma! Capelli lisci e scuri, come Suhan, ma decisamente più lunghi. È semplicemente incantevole, date un’occhiata a questo scatto condiviso proprio da lei sul suo canale ufficiale di Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto! Da restare senza fiato. Anche se, c’è da dirlo, l’attrice è bellissima anche col taglio corto e decisamente più adatto al personaggio di Suhan. E voi, state seguendo la serie su Canale 5?