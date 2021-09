Difficile riconoscerla così: è stata una grande protagonista de Il Segreto, avete capito di chi si tratta?

È stata una delle serie più seguite di sempre: ha fatto compagnia al pubblico per circa dieci anni! Parliamo de Il Segreto, la soap spagnola che ha chiuso definitivamente i battenti proprio qualche mese fa. Un doloroso addio per i telespettatori, che per anni hanno seguito le intricate vicende degli abitanti di Puente Viejo. Di personaggi ne sono passati tantissimi: alcuni amatissimi, altri di meno. Tra questi ultimi c’era anche quello interpretato dalla bellissima attrice in foto.

In questo scatto è irriconoscibile, ma nella serie spagnola ha interpretato un ruolo chiave per tanto tempo. Siete riusciti a capire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

La protagonista de Il Segreto è irriconoscibile in questo scatto: avete capito chi è?

Vedete questa bellissima attrice riccia? Si tratta di Giulia Charm ed è stata protagonista di alcune stagioni de Il Segreto. Un personaggio che non ha fatto molta simpatia al pubblico: voleva praticamente rovinare la vita a Matias Castaneda! Aveta capito di chi si tratta? Si, è proprio Beatriz Mella, che è arrivata a Puente Viejo col suo tutore legale Hernando ( che in seguito scoprirà essere il suo vero padre) e la moglie Camila. La sua uscita di scena è stata memorabile: prima di partire con la sua famiglia per la Cecoslovacchia, ha promesso a Matias di tornare e mettere zizzania nella sua storia con Marcela! Il suo intento non si è realizzato però prima del termine della soap e l’attrice ha lasciato definitivamente la serie in quell’occasione.

Eh si, uno dei tantissimi personaggi ambigui della seguitissima soap di Aurora Guerra. Nella vita reale, la bellissima attrice Giulia è decisamente più solare del personaggio che interpretava: il suo profilo Instagram è ricco di contenuti super interessanti, cosa aspettate a seguirla?