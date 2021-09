Gf Vip, è già polemica: uno scontro molto acceso ancor prima dell’inizio della nuova edizione del reality show di Canale 5.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio della sesta edizione del GF Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini ripartirà il prossimo lunedì, 13 settembre, con due appuntamenti settimanali: andrà in onda anche il venerdì sera. Un’edizione che si prospetta scoppiettante, il cast è davvero stellare. E tra le concorrenti ufficiali già annunciate c’è lei, Sophie Codegoni.

Giovanissima, l’abbiamo conosciuta nell’ultima edizione di Uomini e Donne, dove è stata tronista. La sua storia con Matteo, però, si è già conclusa e Sophie entrerà nella casa da single. Già nella trasmissione di Maria De Filippi ha dimostrato di avere gran carattere, nella casa aspettiamoci scintille! Ma le prime sono già scoppiate fuori dalla casa… Un’altra ex di Uomini e Donne ha speso parole non proprio positive nei suoi confronti…scopriamo cosa è successo.

GF Vip 6, è già scontro prima dell’inizio: l’attacco a Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è una delle vippone che saranno rinchiuse nella casa del GF Vip 6! Non tutti, però, sembrano essere d’accordo con la scelta degli autori. Come Samantha Curcio, anche lei ex tronista di Uomini e Donne, che sul suo Instagram ha così commentato la partecipazione di Sophie al reality: “Non mi sembra una diciannovenne che spicchi per chissà quale dote particolare. Non mi sembra una ragazza che faccia la differenza per qualcosa in particolare, poi sicuramente ci sarà un motivo per il quale gli autori hanno scelto lei.

Parole che non sono passate inosservate, quelle di Samantha, che ha detto la sua anche sul fatto che Sophie, nella casa, parlerà del suo ex Matteo: “”Parlare della rottura con Matteo dopo 8 mesi in tv lascia pensare che non ha argomenti, ha diciannove anni e si è omologata da un punto di vista estetico.” Questa l’opinione dell’ex tronista, che non trova carino che la Codegoni tiri in ballo Matteo in questa nuova esperienza, come ha anticipato.