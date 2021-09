Abbandona i salotti della Tv: “Lascio, è un inferno, coltiverò pomodori”

Nell’ultima puntata della scorsa stagione di Ogni Mattina, il famoso opinionista ha detto addio ai salotti di Barbara D’Urso e non solo.

Un abbandono totalmente inaspettato quello annunciato su Tv8 durante l’ultima puntata di Ogni Mattina: il famoso opinionista che da anni vediamo in tanti programmi tv, tra cui i salotti di Barbara D’Urso, ha fatto sapere di voler lasciare per sempre le luci della ribalta.

Eppure la televisione è stata per tanti anni la sua seconda casa: stiamo parlando di Giovanni Ciacci, popolare costumista di tante edizioni del Festival di Sanremo e di tante donne dello spettacolo.

Negli ultimi anni, l’esperto di immagine senese ha ottenuto grande popolarità con il suo spazio all’interno di “Detto Fatto”, come concorrente di Ballando con le stelle, come conduttore di “Vite da copertina” su Tv8 e come opinionista nei salotti di Barbara D’Urso. Proprio per questo, la sua intenzione di dire addio a tutto ciò risulta davvero incredibile.

Vediamo quali sono state precisamente le sue parole.

Ha detto addio alla televisione: “Coltiverò pomodori”

“Oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento: dopo 10 anni ho dato tutto quello che dovevo dare. Basta, chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete mai più in televisione”, ha dichiarato Ciacci ad un’incredula Adriana Volpe. “Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto. Privilegiato? Per quello abbiamo fatto io e te sì, ma questo lavoro è un inferno e non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate”, ha continuato l’opinionista.

Parole che hanno lasciato il pubblico di stucco ma non solo, anche abbastanza confuso. Poco prima della puntata infatti Ciacci aveva scritto su Instagram: “Il mio non è un addio, ma un arrivederci! Grazie a tutti e soprattutto a voi telespettatori che ci avete seguito con calore e tanto, tanto amore”.

Cosa ne pensate? Secondo voi rivedremo Ciacci da qualche parte durante la stagione tv che sta per iniziare?