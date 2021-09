“Giovani e folli, ma siamo pronti”: l’amata coppia sta per dare alla luce un bambino, meravigliosa notizia.

“Siamo giovani , forse anche un po’ folli, ma siamo pronti ad affrontare l’avventura più grande che la vita ti possa dare e l’affronteremo con tutto l’amore che può esistere”. Con queste dolcissime parole, il famoso youtuber ha annunciato che sta per diventare papà! Un sogno che si realizza per lui, che non ha mai nascosto il suo desiderio di avere un bambino.

Un sogno che ha realizzato con il suo grande amore, Sara, anche lei super felice per questo meraviglioso regalo della vita. Scopriamo i dettagli di questa emozionante notizia.

“Giovani e folli, ma siamo pronti”: l’amatissima coppia è in attesa di un bambino, dolce annuncio

Valentino Bisegna e Sara Di Sturco stanno per diventare genitori! Lui è un famosissimo youtuber, del duo Matt e Bise, lei una vera star su Tik Tok: un amore immenso, quello che li lega, e da cui presto nascerà un meraviglioso frutto. Nonostante la giovane età, lui 28 anni e lei 24, i due sono prontissimi a vivere questa nuova avventura con responsabilità e con tutta la gioia del mondo. L’annuncio della gravidanza è arrivato lo scorso 16 luglio e non è ancora stato reso noto il sesso del bebè in arrivo. Bise, però, non ha nascosto il desiderio di volere una femminuccia.

“Siamo tanto felici e spero lo siate anche voi che mi avete accompagnato in questi ultimi anni della mia vita… essì fra un po’ di mesi diventerò Papà Bise”, scrive lo youtuber. Una gioia immensa per la coppia, alla quale in tantissimi hanno mandato auguri e congratulazioni per questo sogno realizzato.

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare ai futuri genitori i nostri migliori auguri di cuore. Auguri papà Valentino e mamma Sara!