Beautiful, anticipazioni americane: test di paternità falsificato, colpo di scena shock nelle prossime puntate della soap opera.

Colpi di scena a non finire in casa Forrester! Da ben 35 anni, le avventure della nota famiglia di stilisti tengono incollati alla tv milioni di telespettatori: Beautiful è ormai un appuntamento fisso! E se nelle puntate attualmente in onda in Italia sta già accadendo di tutto, le anticipazioni provenienti dagli Usa promettono ancora più scintille!

Nuovi intrighi, nuovi tradimenti e…nuove gravidanze inaspettate. Gravidanze che metteranno a rischio una stori d’amore: si, perché il padre del bambino non è assolutamente certo. Scopriamo i dettagli di questa succulenta anticipazione.

Beautiful, anticipazioni americane: test di paternità falsificato, di chi è il figlio di Steffy?

Tenetevi forte perché ben presto a Beautiful scoppierà una vera e propria bomba. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate pure a leggere! Steffy Forrester si legherà al dottor Finn, col quale convolerà anche a nozze. Ma può mai essere che il triangolo Steffy Liam Hope sia finito qua? Esatto, la risposta è no: Steffy tradirà Finn proprio con il giovane Spencer, che a sua volta sarà infedele a Hope.

Una semplice scappatella da dimenticare, se non fosse che poco dopo Steffy scopre di essere incinta: il figlio che aspetta quindi è di Liam o di Finn? Un dubbio che può essere risolto in un solo modo, col test di paternità. Ma è a questo punto che ci sarà un altro clamoroso colpo di scena: il padre del bambino risulterà essere Liam, ma attenzione! Il risultato del test è stato falsificato: a manometterlo è Vinny, amico e coinquilino di Thomas…

La verità sul test verrà fuori solo dopo giorni e proprio Vinny sarà protagonista di altre sconvolgenti dinamiche, che porteranno Liam in carcere! Se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli delle prossime puntate continuate a seguirci.