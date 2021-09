GF Vip, chi è Gianmaria Antinolfi: le sue ex sono molto famose; conosciamo meglio il concorrente del reality show.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio del Gf Vip! Si tratta della sesta edizione del reality show dedicato ai personaggi famosi, che partirà il prossimo lunedì, 13 settembre. Anche quest’anno la trasmissione andrà in onda per due sere a settimana, lunedì e venerdì, e sarà condotta da Alfonso Signorini. Dopo giorni di indiscrezioni, il cast ufficiale è stato annunciato e c’è da dire che promette davvero scintille. 22 concorrenti super agguerriti, tra cui c’è anche lui, Gianmaria Antinolfi.

Gli appassionati di gossip ricorderanno il suo nome per alcuni flirt con personaggi decisamente famosi…curiosi di scoprire di più sul nuovo gieffino? Siete nel posto giusto!

Gianmaria Antinolfi è uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 6: tutto quello che c’è da sapere

Gianmaria Antinolfi è un nuovo concorrente del GF Vip! Nato a Napoli nel 1985, è un imprenditore nel mondo della moda. È laureato in Economia Aziendale alla Federico II di Napoli e successivamente ha conseguito un master in Management all’Università Bocconi di Milano. Dal 2017 è il Sales Director della Caravel Pelli Pregiate SPA e di France Croco, due società del gruppo multinazionale Kering.

Pur essendo particolarmente seguito sui social, per lui sarà la prima volta in tv. Questa estate, Gianmaria è finito sui giornali di gossip per via della storia, durato poco, con Belen Rodriguez. In passato, però, il napoletano è stato legato anche alla modella brasiliana Dayane Mello, ex concorrente del GF Vip 5. Ma non è tutto: nei mesi scorsi è circolata anche la voce di un presunto flirt con l’ex di Uomini e Donne Soleil Sorge. Si, anche lei sarà nella casa! Cosa accadrà tra i due?

Per conoscere meglio Gianmaria e tutti i concorrenti di questa edizione non perdetevi la prima puntata del GF Vip. Si parte lunedì 13 settembre, noi non vediamo l’ora e voi?