Impossibile riconoscerla fuori dal set: è la protagonista dell’amatissima serie tv, avete capito di chi si tratta?

A quanti capita, mentre seguite un film o una serie tv, di chiedervi come sono gli attori fuori dal set? Si perché, in alcuni casi, gli interpreti si sottopongono a delle vere e proprie trasformazioni per interpretare alcuni personaggi. Tanto da diventare irriconoscibili fuori dalle “vesti” siamo abituati a vederli al cinema o sul piccolo schermo.

Lo scatto che vi stiamo mostrando è stato condiviso sui social proprio poche ore fa da una delle attrici più amate del mondo delle serie tv. Uno scatto direttamente dalla sua cucina super disordinata. Siete riusciti a riconoscerla fuori dal suo famosissimo personaggio? Scopriamo insieme di chi si tratta!

È la protagonista dell’amatissima serie tv: siete riusciti a riconoscerla?

Niente occhiali e niente capelli lunghi e lisci: siete riusciti a riconoscerla fuori dal set? L’attrice in foto è la mitica Mayim Bialik, interprete di Amy Farrah Fowler, protagonista della seguitissima sitcom The Big Bang Theory. Nella serie, Amy è una neurobiologa, fidanzata di Sheldon: possiamo dire che è la versione femminile di Cooper! Superato lo scetticismo iniziale, Amy lega tantissimo anche con il resto del gruppo, in particolare con le ragazze Penny e Bernadette.

Una delle coppie più strambe di sempre, quella formata da Amy e Shaldon, ma chi non li ha adorati? Personaggi che sono entrati nel cuore dei fan proprio per i loro caratteri decisamente fuori dagli schemi.

Uno dei personaggi più amati di sempre nel mondo delle serie tv, ma non tutti avevano mai visto la Bialik fuori dal set. Il suo profilo Instagram è seguitissimo: ben 3,6 milioni di followers per lei. Cosa aspettate a unirvi a loro? Il nickname è “missmayim”, è ricco di contenuti imperdibili: non ve ne pentirete!