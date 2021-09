La bellissima Kate Middleton e il principe William sono ormai felicemente sposati da diversi anni: il dolcissimo e romantico retroscena sul matrimonio, il dettaglio che pochi conoscono

La loro storia d’amore, così come il magnifico matrimonio, ha fatto sognare il mondo. Kate Middleton, ora Duchessa di Cambridge, e il Principe William sono marito e moglie ormai da diversi anni e sono genitori di tre splendidi bambini. Fin dai tempi del primo incontro all’Università, questa coppia meravigliosa è stata al centro della curiosità e dell’interesse mediatico, che non si è placato nemmeno con il passare degli anni. Non sorprende, dunque, che ancora oggi molti amino scoprire dettagli e curiosità sulla loro storia e, soprattutto, sull’indimenticabile giorno del “sì”. Kate Middleton, il dolcissimo e romantico retroscena sul matrimonio: il dettaglio che non tutti conoscono.

Dolcissimo retroscena sul matrimonio di Kate Middleton e del Principe William

Tutti ricorderanno quel giorno e la bellissima Kate Middleton radiosa ed elegantissima nel suo magnifico abito. Classe e fascino da vendere per entrambi, per quello che è stato spesso definito il “matrimonio del secolo”. Se molto sappiamo a proposito del suo eccezionale vestito e sui retroscena che hanno reso indimenticabile quel giorno, c’è un dettaglio dolcissimo che alcuni ancora non conoscono. Di che si tratta? Scopriamolo insieme!

Ebbene, come ogni sposa la bellissima Kate Middleton ha stretto tra le mani un bouquet meraviglioso. Il suo, in particolare, nascondeva un dolce e romantico “segreto”. Quale? Da tradizione, le spose “reali” inglesi scelgono un mazzo di fiori che contenga del mirto, simbolo di amore eterno e eterna fedeltà. La bella duchessa di Cambridge ha accostato a questo fiore anche del mughetto, molto amato dalla compianta e amatissima Lady Diana, madre dello sposo. Ancora, il bouquet di Kate era ricco di edera, giacinto e giglio reale. Ma il dettaglio romantico e tenerissimo arriva adesso. Tra i fiori che stringeva tra le mani, la Duchessa di Cambridge ha fatto aggiungere anche una particolare categoria di garofani. Perché? Perché il loro nome è “Sweet William”, ovvero “Dolce William”, come il suo futuro marito. Una scelta dolcissima, non trovate?