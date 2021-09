L’amatissima attrice si è sposata: “Mai stata più felice”, abito da favola e cerimonia da sogno; resterete incantati.

Immagini da favola: una delle attrici più amate del momento è convolata a nozze! Il matrimonio si è tenuto lo scorso 4 settembre e, attraverso i suoi canali social, l’amatissima star ha mostrato a tutti alcuni scatti di quel giorno da favola. “Magico”, è il termine con cui l’attrice ha definito il weekend in cui si è sposata.

LEGGI ANCHE —–>Si sono sposati: gioia immensa per l’amatissima coppia di Temptation Island

Una gioia immensa per la coppia, che è nata nel 2019, anche se l’ufficialità della loro relazione si è avuta nel 2020. Scopriamo di più su questo meraviglioso giorno e su questa splendida coppia.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

L’amatissima attrice si è sposata: “Mai stata più felice”, l’abito è davvero incantevole

Lily Colins si è sposata! La protagonista di Emily in Paris è diventata la moglie di Cherlie Mc Dowell, che ha conosciuto nel 2019: si tratta di un regista e sceneggiatore di 38 anni. Una gioia grandissima per i neo marito e moglie, che hanno condiviso alcune immagini del loro giorno speciale sui social.

Le nozze si sono celebrate il 4 settembre 2021 e l’abito indossato dall’attrice vi ci fa tuffare davvero in una favola: il cappuccio fiabesco in pizzo è incantevole! Si tratta di un abito firmato Ralph Lauren, uno dei pochissimi vestiti da sposa creati dal brand americano. Collo alto, manica lunga e piccolo strascico: un vero sogno!

“Quella che è cominciata come una fiaba ora è la mia realtà per sempre”, scrive l’attrice, che non risparmia parole dolcissime e ricche d’amore per il suo Charlie. I loro post sono stati letteralmente invasi da likes e messaggi di auguri e congratulazioni. Non possiamo ce unirci a tutti e mandare ai neo sposi i nostri migliori auguri di vero cuore: che questo sia solo l’inizio di una vita felice insieme!

E a proposito di Emily in Paris, la serie avrà una seconda stagione, che uscirà molto presto su Netflix! I nuovi episodi saranno disponibili probabilmente nel 2022, noi non vediamo l’ora!