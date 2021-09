Fariba Tehrani, terribile lutto: “Sono a pezzi”, il messaggio straziante è apparso poco fa sui social della mamma di Giulia Salemi.

Un annuncio terribile, quello apparso poco fa sui canali social di Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi ha condiviso con i followers la più triste delle notizie: il fratello Abolhamid è stato trovato senza vita questa mattina, in seguito ad un arresto cardiaco. Come raccontato da Fariba, l’uomo aveva contratto il Covid nonostante fosse vaccinato.

Un dolore immenso per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, alla quale tutti hanno immediatamente fatto sentire la loro vicinanza.

Fariba Tehrani, terribile lutto: è morto il fratello Abdolhamid, il messaggio straziante

Grave lutto per Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi ed ex naufraga de L’Isola dei famosi. Il fratello Abdolhamid Mohammad Therani è stato trovato morto questa mattina, a causa di un arresto cardiaco. Un dolore immenso per Fariba, che ha annunciato la scomparsa del suo caro attraverso i suoi canali social. Nel messaggio si legge che Abdolhamid aveva contratto il Covid, pur essendosi sottoposto al vaccino.

“La vita è ingiusta”, scrive Giulia Salemi tra i commenti del post. L’influencer ha spesso raccontato quanto dolore e quanta sofferenza abbia dovuto patire la sua mamma in passato: oggi, purtroppo, l’ennesimo avvenimento drammatico per Fariba. Il suo messaggio che spezzato il cuore di amici, fan e colleghi della persiana, alla quale tutti hanno mandato messaggi di affetto e parole di solidarietà:

Tra i commenti, anche quelli di alcuni ex concorrenti dell’Isola dei famosi, che hanno conosciuto Fariba durante il reality, come Matteo Diamante e Beatrice Marchetti. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare a Fariba e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze per questa dolorosa perdita.