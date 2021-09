Chi è Manila Nazzaro, la nuova concorrente del GF VIP 6: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla splendida ex Miss Italia!

La celebre conduttrice televisiva, radiofonica ed ex modella è pronta ad iniziare una nuova avventura nella Casa del Grande Fratello VIP. Parliamo di Manila Nazzaro, classe ’77, occhi verdi e capelli biondi: la sua bellezza è stata, da sempre, apprezzata da tutti. Di Foggia, entrerà a far parte del reality: come sarà il suo percorso insieme ai nuovi inquilini? Non è il primo programma in onda su Canale 5 a cui prende parte: nell’estate del 2020 ha partecipato a Temptation Island con il suo compagno, Lorenzo Amoruso. Siamo qui per parlarvi di lei, della sua carriera: curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sul suo conto?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

GF VIP 6, chi è Manila Nazzaro: vita privata, Miss Italia e la brillante carriera

Una carriera più che brillante quella che vanta l’incantevole Manila Nazzaro. La prossima concorrente del Grande Fratello VIP ha partecipato agli inizi degli anni 2000 a diversi spettacoli teatrali e film come ‘Il paradiso può attendere’, ‘Scanzonatissimo’, musical di Dino Verde. Ma sapete che prima di intraprendere la carriera di attrice e conduttrice, Manila ha vinto Miss Italia? Nel 1999 partecipava come Miss Puglia e conquistò non solo il primo posto dell’ambito riconoscimento, ma anche quello di Miss Cinema ed il secondo posto di Miss Eleganza.

Leggi anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, il dramma: ‘Abbiamo perso il nostro bambino’, è stato appena svelato

Abbiamo visto in seguito Manila nei programmi del Bagaglino, ha condotto Miss Italia Channel ed è stata una delle inviate di Mezzogiorno in famiglia e della Partita del Cuore, quest’ultima con Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. E’ diventata voce radiofonica a partire dal 2017: ha lavorato per RTL 102.5 e per Radio Zeta. Oggi è pronta per una nuova avventura nella casa più spiata d’Italia!

Vita privata

Manila Nazzaro oggi è felicemente fidanzata con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Insieme hanno preso parte nel 2020 a Temptation Island ed il loro amore ha superato ogni sfida: presto si sposeranno!

La Nazzaro è mamma di Nicolas e Francesco Pio, nati dal precedente matrimonio con Francesco Cozza.