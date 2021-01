Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, il dramma poco prima della fine del 2020: la coppia di Temptation Island ha perso il suo bambino.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, lo sappiamo benissimo, hanno formato la coppia più amata ed apprezzata della settima edizione di Temptation Island. Giunti sull’isola delle tentazioni per testare letteralmente la loro relazione, i due sono riusciti ad uscirne più forti di prima. Nel corso dei ventuno giorni trascorsi nei rispettivi villaggi, è vero, sia l’ex calciatore che la bellissima ex Miss Italia non hanno affatto nascosto i loro dubbi e le loro perplessità. Eppure, una volta incontratisi nuovamente sul famoso tronco, non hanno potuto fare a meno di guardarsi negli occhi. E, soprattutto, capire quanto il loro amore sia più forte di tutto e di tutti. Ce ne hanno dato la prova anche qualche giorno fa. Quando, per salutare il 2020 e dare il benvenuto al 2021, la bellissima Nazzaro ha scritto un post sul suo canale ufficiale. Un post in cui, purtroppo, l’ex Miss Italia racconta l’immenso dramma della coppia: hanno perso un bambino. Si, avete letto proprio bene. Purtroppo, l’amatissima coppia di Temptation Island stava per mettere al mondo un bebé. Scopriamo insieme ogni cosa.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, terribile dramma: le parole dell’ex Miss Italia

Appena usciti da Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno dato ampia prova del loro amore. Sappiamo benissimo che la coppia aveva deciso di partecipare al famoso docu-reality di Canale 5 proprio per fare un passo in avanti nella loro relazione. Lei viveva e vive tuttora a Roma con i suoi due bambini, invece lui viveva a Firenze per lavoro. Un rapporto a distanza, quindi. Che, però, dato il passare del tempo, non faceva stare più bene l’ex Miss Italia. È proprio per questo motivo che, una volta terminata l’esperienza sulla famosa ‘isola delle tentazioni’, la coppia aveva deciso di stravolgere la sua vita. E sembrava che tutto stesse procedendo alla grande. Ma, purtroppo, non è stato affatto così. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un post condiviso sul suo canale social ufficiale un paio di giorni fa, la conduttrice romana ha raccontato ai suoi sostenitori di aver perso il bambino che aspettava dal suo compagno Lorenzo. Si, avete letto proprio bene: la coppia stava per mettere al mondo un bebè. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, il dolore della coppia deve essere stato davvero immenso.

‘Qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bambino’, proprio così ha detto Manila Nazzaro per raccontare e svelare il suo dramma. Con la speranza che, queste sue parole, possano in qualche modo alleviare il dolore di tutte quelle coppie che, purtroppo, hanno vissuto lo stesso spiacevole evento.