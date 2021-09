Martina Stavolo di Amici è stata operata ed ha pubblicato uno scatto dall’ospedale: come sta adesso la ballerina

La cantante Martina Stavolo, protagonista nel 2009 nel talent show Amici, è stata operata. La cantante ha pubblicato uno scatto dall’ospedale, scrivendo: “Potevo evitarlo“. Di seguito vi diciamo come sta adesso.

LEGGI ANCHE: Amici, Martina Miliddi risponde alle critiche: “Meno cattiveria”, il dettaglio non sfugge

Martina di Amici operata: come sta adesso

Ve la ricordate Martina Stavolo? È stata una delle protagoniste nell’edizione del 2009 del talent show Amici di Maria De Filippi. Da allora n’è passata di acqua sotto i ponti: la Stavolo di professione non fa più la cantante, ma è una psicologa.

Martina di recente è stata operata ed ha raccontato la sua esperienza sui social. La Stavolo ha pubblicato uno scatto dall’ospedale, scrivendo: “Durante il Covid si è fermato un po’ tutto, anche le visite mediche di controllo. La paura di essere contagiati non ci ha fatto controllare, frequentare ospedali o medici. L’intervento è andato e voglio pensare di aver iniziato settembre togliendomi un peso, uscirò e mi sentirò più leggera”.

L’ex cantante ha poi dichiarato di star bene ed ha aggiunto: “Non era grave, ma poteva diventarlo. Ci rendiamo conto di quanto sia bello stare in salute quando non stiamo bene. Dovremmo apprezzare il nostro star bene ogni giorno in cui stiamo bene davvero e tutto il resto diventa più piccolo e risolvibile”.

Attraverso i suoi canali social, Martina ha lanciato un messaggio molto importante. La pandemia di Covid-19 non ci deve far trascurare la nostra salute. La prevenzione è importante. Anni e anni di sensibilizzazione non possono essere spazzati via dal Covid-19. In Italia – è bene sottolinearlo – non si muore solo di Coronavirus. Andate dal medico, fate prevenzione, curate la vostra salute.