Beautiful, anticipazioni americane: arriva una nuova rivale di Steffy, accadrà di tutto nelle prossime puntate della soap opera.

Un successo che dura ben 35 anni. È quello della soap opera Beautiful, una delle più longeve di sempre. E, nonostante questo, una di quelle che riesce ancora a tenere incollati alla tv milioni di telespettatori di tutto il mondo. In Italia, la soap va in onda tutti i giorni alle ore 13 e 40 circa: nelle puntate attualmente in onda sta accadendo di tutto! Ma tenetevi forte perché le anticipazioni americano promettono ancora più scintille.

A rendere lo show sempre più intrigante sono le continue new entry che arrivano a Los Angeles e che, in qualche modo, entrano in gioco nella vita dei Forrester. Ebbene, un nuovo personaggio è pronto a fare il suo ingresso…e a lasciare il segno! Scopriamo di chi si tratta e cosa succederà.

Beautiful, anticipazioni americane: arriva una nuova rivale di Steffy, cosa combinerà Paris?

Nuovo personaggio in arrivo a Beautiful. In America, in realtà, la ragazza è già approdata da un po’ nella soap, ma in Italia la vedremo a breve. Di chi si tratta? Della bellissima Paris Buckingham, sorella di Zoe. Interpretato dall’attrice Diamond White, il personaggio di Paris sarà davvero interessante e, ovviamente, nasconderà dei segreti. La ragazza sarà da subito attratta da Zende, figlio di Kirsten Forrester e i due faranno coppia fissa. Ben presto, però. Paris sembra provare interesse per un’altra persona...

Si tratta di Finn, il marito di Steffy Forrester! Quando Paris non potrà riscattare l’appartamento lasciato libero dalla sorella Zoe, la coppia si offrirà di ospitarla per un po’ a casa loro. Sarà a questo punto che Paris inizia a vedere Finn con altri occhi… Soprattutto quando, per sbaglio, beccherà il dottore e la figlia di Ridge in atteggiamenti intimi! A Paris piace Finn? Pare proprio di si… Anche se, al momento, non ancora nato il triangolo, ma le anticipazioni Usa lasciano pensare che qualcosa accadrà a breve!

Non ci resta che attendere altre notizie per scoprire cosa accadrà! E voi, state seguendo le puntate di Beautiful?