Dopo il GF Vip un’altra incredibile avventura: “Non vedo l’ora”, l’annuncio di Rosalinda Cannavò è arrivato nelle scorse ore attraverso i social.

È stata una delle concorrenti più amate della scorsa edizione del GF Vip. Un’edizione che, per lei, è stata come una rinascita: un percorso intenso e ricco di emozioni, al termine del quale ha anche trovato il vero amore. Parliamo di Rosalinda Cannavò, la splendida attrice siciliana, prima conosciuta col nome Adua Del Vesco. Nella casa più spiata della tv ha conosciuto Andrea Zenga, con cui fa coppia fissa ormai da mesi. Ma non è l’unica splendida notizia per la siciliana.

LEGGI ANCHE ——>GF Vip, Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe hanno realmente litigato? Spunta fuori la verità

Proprio qualche ora fa, attraverso il suo canale social, Rosalinda ha annunciato il suo nuovo impegno. Un’avventura davvero incredibile….anche stavolta c’entra il GF! Scopriamo i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Rosalinda Cannavò, nuova avventura dopo il GF Vip: l’annuncio sui social

Ottime notizie per i fan di Rosalinda Cannavò. L’ex gieffina è pronta a tuffarsi in una nuova avventura, nelle inediti vesti di conduttrice! Sarà proprio lei la nuova conduttrice di Casa Chi! Con lei ci saranno i giornalisti Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia e l’argomento principale del programma online sarà, ovviamente, il nuovo Grande Fratello che sta per iniziare! Ad intervenire nelle varie puntate, inoltre, tantissimi ospiti. Una bellissima esperienza per Rosalinda, che grazie al GF Vip è entrata nel cuore di una vera e propria schiera di fan, che continuano a supportarla e sostenerla in ogni progetto.

E a proposito di GF Vip, manca davvero pochissimo all’inizio della sesta edizione: la prima puntata del reality andrà in onda lunedì 13 settembre e, considerato il nuovo cast, ne vedremo davvero delle belle! Appuntamento lunedì in prima serata, su Canale 5, Alfonso Signorini è prontissimo ad aprire la porta rossa più amata d’Italia. Chi sarà il vincitore?