Quanto guadagna Maria De Filippi? Tutte le curiosità sulla Regina di Mediaset, pronta a tornare in tv.

È la regina indiscussa di Mediaset, uno dei volti più amati di sempre nella nostra tv. Parliamo di lei, Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice di tantissime trasmissioni di successo. Da Uomini e Donne ad Amici, da Tu si que vales a C’è posta per te: i suoi sono tra i programmi più attesi e seguiti dai telespettatori, dei veri e propri appuntamenti fissi. Ma in molti si saranno chiesti, quando guadagna Maria De Filippi?

Qualche anno fa, Italia Oggi ha rivelato i compensi di alcuni tra i conduttori Mediaset più famosi; in seguito la cifra che riguarderebbe proprio la padrona di casa di Uomini e Donne.

Quanto guadagna Maria De Filippi? Le curiosità sulla conduttrice di Uomini e Donne

Definire Maria De Filippi una semplice conduttrice è riduttivo. “Queen Mary”, come amano chiamarla i fan, è ideatrice, produttrice ed autrice delle sue trasmissioni, oltre ad esserne l’anima. La moglie di Maurizio Costanzo possiede il 50% della Fascino S.r.l., la società di produzione che dà vita a tantissime trasmissioni, tra cui ovviamente quelle in cui si mostra lei. Ma quanto guadagna la De Filippi?

Come riportato in un articolo de Il Fatto Quotidiano del 2019, Italia Oggi ha svelato quello che sarebbero i compensi di alcuni conduttori, tra cui appunto Maria De Filippi. Ebbene, secondo quanto si legge, la De Filippi arriverebbe a 10 milioni di euro solo per quanto riguarda i programmi che conduce. Ricordiamo che si tratta di un articolo di qualche anno fa.

Un compenso stellare per una vera star della nostra tv. Che sta per ripartire con tutti i programmi più amati: si inizia con Uomini e Donne, che torna in onda da lunedì 13 settembre, al consueto orario delle 14 e 45. Pronti a conoscere i nuovi tronisti? Noi non vediamo l’ora.