GF Vip, chi è Amedeo Goria: età, laurea, carriera, figli e vita privata del nuovo concorrente del reality show.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del GF Vip. Si tratta della numero sei, per quanto riguarda la versione dedicata ai personaggi famosi. A condurre ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato da una coppia di opinioniste super inedita: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Il cast di questa edizione si preannuncia stellare e, tra i nuovi concorrenti c’è anche lui, Amedeo Goria.

Il noto giornalista è stato legato indirettamente alla scorsa edizione del reality, per via della partecipazione della figlia Guenda e della ex moglie Maria Teresa Ruta. Stavolta, però, tocca proprio a lui mettersi in gioco nella casa più spiata della tv. In attesa di scoprire come se la caverà con la convivenza forzata col resto dei vip, conosciamolo meglio!

Amedeo Goria è uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 6: tutto quello che c’è da sapere sul noto giornalista

È ufficiale, Amedeo Goria sarà uno dei ‘vipponi’ del GF Vip 6. Nato a Torino il 16 febbraio del 1954, è uno dei giornalisti più famosi della nostra tv. Dopo il Liceo classico ha conseguito la laurea in Lettere con indirizzo storico ed è diventato giornalista professionista dal 1976. Ha lavorato per alcuni tra giornali più famosi del nostro Paese, dalla Gazzetta del Popolo a Tuttosport, da Il Corriere della Sera a Il Messaggero, da Il Giorno a La Gazzetta del Mezzogiorno.

In tv, in Rai, lo abbiamo visto prima al TG 1 poi a Rai Sport. E ancora a Ciao Italia e Uno Mattina Estate. Sempre per Rai Sport ha seguito le più importanti manifestazioni sportive, dai Mondiali di calcio alle Olimpiadi. Lo abbiamo visto come opinionista moviolista a La domenica Sportiva (1993-1994) a Pole Position.

Ma non è tutto! Forse non tutti sanno che Amedeo Goria è stato anche attore: ha recitato n Annaré, ne Il conte di Melissa, nello sceneggiato di Rai 2 L’ultimo rigore, ne il Cielo può attendere e in E guardo il mondo da un oblò. Ha interpretato il ruolo di se stesso in Vita smeralda di Jerry Calà ( 2006) e ne L’allenatore nel pallone 2 (2008). Nel 2020 pubblica il romanzo giallo il sacrificio del re. Il 16 febbraio 2021 Amedeo Goria saluta la Rai, dopo ben 34 anni, e va in pensione. E ora è pronto per una nuovissima avventura a Mediaset, nella casa più spiata della tv.

Vita privata

L’ex moglie di Amedeo Goria la conosciamo benissimo: è Maria Teresa Ruta, protagonista della scorsa edizione del GF Vip. I due si sono sposati nel 1987 e dalla loro unione sono nati Guenda, nel 1988, e Gianamedeo, nel 1992. La coppia si separa nel 1999 e divorzia ufficialmente nel 2004. Negli ultimi mesi, il giornalista è finito sui giornali per la storia con Vera Miales, modella di 31 anni più giovane di lui, ma non è chiaro se i due siano ancora legati.

Siamo certi che Alfonso Signorini saprà scoprire di più! Appuntamento a lunedì 13 settembre, per la prima scoppiettante puntata del GF Vip. Noi non vediamo l’ora, e voi?