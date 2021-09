L’amatissima supermodella si è sposata: il suo abito ha incantato tutti, che sogno!

La supermodella si è sposata, il suo abito ha incantato tutti: immagini da sogno; scopriamo i dettagli.

Sembrava una principessa appena uscita da una favola. Una delle supermodelle più famose ed amate al mondo si è sposata, e lo ha fatto con un abito che he letteralmente incantato tutti. L’abito dei suoi sogni, realizzato apposta per lei dallo stilista libanese Zuhair Murad. Le immagini delle nozze vi lasceranno senza parole.

A pronunciare il fatidico sì è stata uno degli angeli di Victoria’s Secret, che ha sposato l’uomo a cui è legata dal 2016. Il matrimonio si è tenuto a Quito, in Ecuador: scopriamo insieme i dettagli di questa meravigliosa notizia e, soprattutto, dell’incantevole abito da sposa.

L’amatissima supermodella si è sposata: il suo abito è meraviglioso

Jasmine Tookes si è sposata! La meravigliosa top model è convolata a nozze con Juan David Borrero, con cui era fidanzata dal 2016. Una giorno indimenticabile, in occasione del quale la modella americana ha indossato una creazione cucita interamente a mano, su misura per lei. Si tratta di un abito dello stilista libanese Zuhair Murad, composto da un corpetto in pizzo a collo alto e una gonna larghissima, removibile, con uno strascico lungo ben quattro metri. Sotto, l’abito in pizzo era aderente, da vera sirena. Resterete incantati dalla bellezza di questo vestito:

Una gioia immensa per la coppia, a cui in tantissimi hanno lasciato meravigliosi messaggi di auguri per l’inizio di questo nuovo capitolo insieme. Forse non tutti lo sanno, ma Juan David Borrero è il figlio del Vice Presidente dell’Ecuador, Alfredo Borrero. Ed è proprio in Ecuador che i due hanno deciso di sposarsi: un luogo a cui ormai entrambi sono legatissimi.

Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa meravigliosa coppia!