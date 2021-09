Dopo quasi 3 anni dalla sua ultima puntata, Scherzi a parte ritorna in tv: incredibile novità, non era mai accaduto prima d’ora.

Senza alcun dubbio, questa sarà una data indimenticabile. Perché? La motivazione è piuttosto semplice. Proprio questa sera, Domenica 12 Settembre, non soltanto ritornerà in onda, doo esattamente 3 anni dalla messa in onda della sua ultima puntata, l’amatissimo Scherzi a Parte, ma ritornerà su Canali 5 l’affermatissimo Enrico Papi. Dopo anni di totale assenza dai palinsesti Mediaset, l’amatissimo conduttore è pronto a sancire il suo ritorno. E, senza alcun dubbio, questo sarà il primo di una lunga serie.

Cosa succederà nel corso di questa nuova edizione di Scherzi a parte. Fino ad adesso, è ancora tutto un mistero. Appurato che Enrico Papi non sarà affatto da solo, ma che sarà, invece, accompagnato da quattro cinque splendide donne, possiamo dirvi che questa sarà un’edizione ricca di novità. Una in particolare, però, ha maggiormente catturato la nostra attenzione. Pensate, una cosa del genere non era mai accaduta prima d’ora. Scopriamo di che cosa parliamo.

Scherzi a parte introduce una novità clamorosa: mai successo prima d’ora

Questa edizione di Scherzi a parte che inizierà tra qualche ora, senza alcun dubbio, sarà ricco di novità. Una tra tante, però, non può non essere assolutamente anticipata. Stando a quanto si apprende da Davide Maggio, sembrerebbe che, nel corso di ciascun puntata del programma, accadrà qualcosa di inaspettato in studio.

Per tutte e cinque le puntate di Scherzi a Parte, le ‘vittime’ degli scherzi saranno in studio. Ed, insieme, al conduttore, commenteranno quanto gli è accaduto. A quanto pare, però, sembrerebbe che le ‘sorprese’ non siano affatto finita qui. Sul sito, infatti, si legge che c’è la serissima possibilità che un personaggio famoso possa essere protagonista di uno scherzo in diretta. Che, quindi, inizierà dal primo minuto della puntata e terminerà direttamente alla fine. Insomma, una novità davvero clamorosa. Anche perché, in tutte le passate edizione, sembrerebbe che non sia mai accaduta una cosa del genere. Certo, abbiamo assistito a gag, divertenti siparietti, ma che un personaggio fosse vittima dello scherzo e che, inconsapevolmente, fosse portato nello studio televisivo del programma, non era mai accaduto prima.

Insomma, sembrerebbe proprio questa sia un’edizione da non perdere. Lo pensate anche voi?