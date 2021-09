Adriana Volpe in uno scatto del passato incredibile: così non l’avete mai vista, è bellissima.

Adriana Volpe è pronta a sorprenderci! La bellissima e bravissima conduttrice è stata scelta per essere l’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Insieme a lei, Sonia Bruganelli. Le due opinioniste affiancheranno Alfonso Signorini in questo lungo percorso e la prima puntata è appena iniziata! La bellissima conduttrice ha fatto il suo ingresso, sfoggiando una bellezza assurda.

La Volpe, ricorderemo, è stata anche lei concorrente del GF Vip. Purtroppo, per motivi personali, dovuti al covid, abbandonò il reality. E’ attivissima sui social, dove, il suo profilo instagram conta di ben oltre i 400 mila follower. Proprio qui, andando a curiosare tra le sue meravigliose foto, è spuntato uno scatto del passato: così, non l’avete mai vista!

“Un tuffo nel passato”, Adriana Volpe in uno scatto pazzesco: così non l’avete mai vista

Impossibile non amare la bellissima e bravissima Adriana Volpe. Conduttrice ed ex modella italiana, non smette di sorprenderci. Solare, piena di energia e con un sorriso da togliere il fiato! Adriana, affiancherà Alfonso Signorini, insieme alla meravigliosa Sonia Bruganelli, al Grande Fratello Vip, in questi mesi.

La conduttrice è attivissima sui social, dove, il suo profilo instagram conta di ben oltre i 400 mila follower. Proprio sul suo canale, andando a curiosare indietro, è apparso uno scatto difficile da non notare. Così, non l’avete mai vista. Adriana Volpe incanta con questa meravigliosa foto social, mostrando un look molto diverso:

L’avreste mai detto? La conduttrice appare con una lunga chioma mora, in questa immagine del passato, e noi non siamo di certo abituati a vederla così. Che dire, è bellissima, lo era allora e lo è ancora oggi!