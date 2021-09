Alex Belli, ‘triste’ confessione: è successo a poche ore dall’ingresso nella casa del GF VIP

Il neo concorrente del GF VIP 6, Alex Belli, si lascia andare ad una ‘triste’ confessione a poche ore dall’ingresso nella casa

Alex Belli sarà uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore, dopo aver partecipato al reality show Temptation Island in coppia con la compagna Delia Duran, adesso è pronto per vivere questa nuova esperienza. Belli dovrà convivere con alcuni coinquilini in una casa e sarà spiato ventiquattro ore su ventiquattro. Si vocifera, inoltre, che l’attore possa incontrare nella casa anche una sua ex fiamma. Sarà vero? Nel frattempo si è lasciato andare ad una ‘triste’ confessione.

Alex Belli, ‘triste’ confessione prima dell’ingresso nel GF VIP 6

Tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti spicca Alex Belli, famoso attore divenuto ormai un personaggio televisivo. La redazione di Sologossip ha intercettato Belli per una breve intervista prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Ai nostri microfoni, l’attore si è lasciato andare ad una ‘triste’ confessione: “Lasciare Delia e la piccola pomeranian Bella, mi fa piangere il cuore. Siamo abituati da ormai tre anni a vivere completamente in simbiosi 24 ore su 24”.

Non sarà stato di certo facile lasciare soprattutto la sua neo moglie, Delia Duran. Come ha preso la donna la sua partecipazione al GF VIP? Alex ci ha raccontato tutta la verità: “Sicuramente nel primo momento non era felicissima nel sapere di doverci staccare per così tanto tempo, ma la decisione l’abbiamo presa insieme e siamo più forti che mai nell’affrontare questa nuova avventura”.

L’attore conosce già alcuni dei suoi futuri coinquilini: “Conosco diversi concorrenti con cui abbiamo già lavorato insieme, come Jo Squillo, Carmen Russo, Giucas Casella e anche Nicola Mirigliani. Quest’ultimo l’ho conosciuto anni fa, quando lavoravo in radio per la kermesse di Miss Italia. Conosco anche la ‘Franceschina’ Cipriani e Amedeo Goria, attraverso Guenda”.

Riguardo alle voci sull’ingresso di una sua ex fiamma, invece, Alex appare sereno: “Non ho nessun fantasma nel passato e nemmeno scheletri nel armadio. Pertanto sono pronto ad affrontare qualsiasi situazione prendendola di petto”.