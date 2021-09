GF Vip 2021, Alex Belli: Instagram, vita privata, la sua più grande passione, fratelli ed esordio

Alex Belli è uno dei concorrenti del GF Vip 2021: da Instagram al suo esordio nel mondo dello spettacolo, cosa occorre sapere su di lui.

Una cosa c’è da ammetterla: il cast del GF Vip 2021 è davvero fenomenale! A partire da Katia Ricciarelli fino ad Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, sono davvero tantissimi i concorrenti che prenderanno parte alla sesta edizione del reality. E che, soprattutto, hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per rivelarsi dei veri e propri protagonisti indiscussi del programma. Tra questi, non si può fare a meno di citare lui: Alex Belli. Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi come naufrago, il bell’attore è pronto a rimettersi nuovamente in gioco. Sarà questa la volta buona? Glielo auguriamo! In attesa, scopriamo qualche cosa in più su di lui!

Se siete desiderosi di conoscere nel ‘profondo’ Alex Belli siete proprio incappati nell’articolo giusto. A partire dal suo canale Instagram fino alla sua famiglia ed esordio nel mondo dello spettacolo, vi diremo ogni cosa nel dettaglio!

Alex Belli al GF Vip 2021: età, Instagram, carriera e le sue passioni

Alex Belli è nato a Parma il 22 Dicembre del 1982. Primo di quattro figli, riesce ad abbinare ai suoi studi da geometra, anche quelli di musica. Il buon Belli, infatti, è particolarmente appassionato di piano. Ed è per questo che, dopo essersi iscritto al Conservatorio, si diploma proprio in questa disciplina.

Oltre che essere un famosissimo attore, Alex Belli è anche un rinomato modello. Il suo debutto in questo mondo arriva intorno ai primi anni 2000. Quando, notato da un booker di una famosissima casa di moda, inizia a calcare le passerelle per importantissimi stilisti. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Alex, infatti, apre anche un suo studio di fotografia e videomaker e, nel 2009, compie il suo debutto come attore sul piccolo schermo. Dapprima come protagonista di uno spot pubblicitario ed, in seguito, come attore principale nella soap opera ‘Centovetrine’, il buon Belli cavalca l’onda del successo. Qualche anno più tardi, infatti, non soltanto diventa concorrente di Ballando con le stelle insieme a Samantha Togni, ma prende anche parte a L’Isola dei Famosi, dove riesce a raggiungere anche la semifinale.

Attivissimo su Instagram, Alex Belli non perde occasione di poter condividere ogni tipo di scatto col suo pubblico. Che sia da solo o in compagnia di sua moglie Delia, il modello ed attore vanta di una bacheca pienissima di foto. Quali sono le sue più grandi passioni? Oltre alla musica, sembrerebbe che sia anche appassionato di equitazione.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Attualmente, Alex Belli è felicemente sposato con Delia Duran, anche lei attrice e modella. Il matrimonio tra i due è stato celebrato il Giugno scorso dopo che, durante una loro vacanza alle Maldive, il buon Belli le ha fatto una proposta speciale. Prima di lei, però, l’attore è stato già sposato. Stiamo parlando proprio delle nozze con Katarina Raniakova, modella conosciuta in uno showroom dove entrambi lavorano. Il matrimonio tra i due, da quanto si legge sul web, è stato celebrato nel 2013 ed è terminato nel 2017. Dopo questa storia, infine, Alex è stato fidanzato con Mila Suarez, modella marocchina, fino al 2019.

Alex Belli, quindi, sarà uno dei concorrenti del GF Vip 2021. Voi seguirete le sue avventure? Noi decisamente si!