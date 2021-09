Beautiful anticipazioni americane: relazione aperta in arrivo, la proposta shock di uno dei protagonisti principali.

Un successo internazionale che va avanti da ben 35 anni…senza alcuna interruzione. Parliamo di Beautiful, la soap opera americana trasmessa anche in Italia, su Canale 5, da ben 30 anni. Ancora oggi la serie tiene incollati alla tv milioni di telespettatori: merito dei continui colpi di scena che si susseguono nelle puntate. In Italia sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte: nelle puntate in arrivo accadrà qualcosa di davvero incredibile.

Una proposta shock, che arriverà da uno dei protagonisti assoluti della soap. Per la prima volta in tanti anni, nella serie si parlerà di “relazione aperta”. Di cosa parliamo? Vi sveliamo nei dettagli cosa ci rivelano le anticipazioni provenienti dagli Usa.

Beautiful anticipazioni americane: relazione aperta in arrivo, la proposta shock di Eric

Dall’America arrivano anticipazioni davvero interessanti per quanto riguarda Beautiful! Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un tradimento che ben presto si consumerà: Quinn cadrà tra le braccia dell’avvocato dei Forrester, Carter! Una storia di passione a cui la Fuller non saprà dire di no. Un tradimento che Eric scoprirà ( grazie a Brooke), reagendo malissimo: Quinn sarà cacciata di casa. Ben presto, però, le cose cambieranno: il patriarca dei Forrester cambierà idea, dando una nuova possibilità alla moglie. Un nuovo ostacolo, però, si metterà tra di loro: Eric diventerà impotente. Proprio così, a causa di una disfunzione erettile, l’uomo non riuscirà più ad avere intimità con Quinn.

Spinto da questa frustrazione, Eric farà una proposta davvero shock alla moglie: se vorrà potrà continuare ad avere rapporti intimi con Carter. Il loro diventerebbe, quindi, un vero e proprio matrimonio aperto. Resta da capire cosa decideranno di fare Quinn e il suo amante: accetteranno la proposta di Eric?

Non ci resta che attendere per scoprire nuove anticipazioni. Se non temete spoiler, continuate a seguirci.