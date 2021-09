Amici 21, colpo di scena: l’annuncio a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del talent show.

Pronti a conoscere la nuova classe di Amici? Quella che sta per iniziare è l’edizione numero 21 del talent show di Maria De Filippi, il più longevo della nostra tv. La scorsa edizione, vinta da Giulia Stabile, ha conquistato ascolti record, sia per quanto riguarda il pomeridiano che il serale. Non ci riesce difficile immaginare che il successo si ripeterà anche quest’anno. Ma in tanti si chiedono quando inizia precisamente la trasmissione?

LEGGI ANCHE —–>Da Amici a Ballando con le stelle: clamoroso ingresso nel cast, l’indiscrezione ‘bomba’

Ebbene, proprio a questo proposito c’è una novità. Un cambio di programma, annunciato proprio poco fa attraverso i social ufficiali di Mediaset e della trasmissione. Scopriamo nei dettagli di cosa si tratta!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Amici 21, clamoroso colpo di scena: l’annuncio sulla nuova data di inizio

Amici inizierà domenica 19 settembre! Proprio così, le prime due puntate della 21 esima edizione andranno in onda domenica pomeriggio e non sabato. Si tratta di un’eccezione: dalla terza puntata in poi, infatti, il programma tornerà regolarmente in onda il sabato pomeriggio, come sempre. Questo sabato, 18 settembre, andrà in onda una delle soap trasmessa da Mediaset.

Come si legge sul comunicato pubblicato sui social, Scene da un matrimonio, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Anna Tatangelo, slitterà a domenica 3 ottobre e, quindi, da domenica prossima andrà in onda Amici:

Una bellissima notizia per gli appassionati della trasmissione di Maria De Filippi, che non vedono l’ora di conoscere i nuovi allievi della scuola più famosa della tv. Nuovi cantanti e nuovi ballerini, pronti a mostrare il proprio talento sul palco di Canale 5. Noi non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità di questa edizione, e voi?

Sfida inedita per Domenica In

Sfida inedita, quindi, di domenica pomeriggio: Mara Venier e la sua Domenica In si troveranno contro un ‘avversario’ decisamente notevole. Il pubblico sceglierà di vedere Amici o la trasmissione di Rai Uno? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo!