La stagione di Uomini e Donne non inizia nel migliore dei modi. Nelle prime puntate del dating show di Canale 5 c’è subito un colpo di scena. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo nello studio di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, colpo di scena nel programma

Uomini e donne è un programma televisivo di genere dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma inizialmente è nato come versione “adulta” del talk show Amici, condotto sempre dalla De Filippi. La trasmissione, dunque, inizialmente è stato ideato come un luogo dove una coppia possa raccontare la propria storia per discuterne col pubblico.

A partire dal gennaio del 2001, la trasmissione, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo a tutti gli effetti un programma per incontri.

Nel corso degli anni ha poi indossato varie vesti. Inizialmente, infatti, nel programma vi erano solo i tronisti e le troniste con i corteggiatori e le corteggiatrici. In seguito è stato ideato il trono over con dame e cavalieri. Per un breve periodo c’è stato anche il trono gay.

Il programma va dunque in onda ininterrottamente da oltre vent’anni ed è divenuto un perno principale della rete del Biscione. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda oggi lunedì 13 settembre 2021 e c’è già un colpo di scena. È iniziata non nel migliore dei modi, infatti, la stagione per l’opinionista Tina Cipollari. La donna è stata immortalata sui social mentre si infuria dietro le quinte. Cosa sarà successo? Lo scopriremo nelle prossime puntate in onda su Canale 5.