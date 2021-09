Dama storica di Uomini e Donne, ha partecipato fino al 2002, il suo fascino ha lasciato un segno nel programma: eccola oggi dopo 7 anni.

Riprenderà proprio domani, Lunedì 13 Settembre, la nuova ed incredibile edizioni di Uomini e Donne. In attesa, però, di scoprire cosa è successo nel corso delle prime registrazioni, anche se come raccontato anche in diversi nostri articoli, sembrerebbe essere accaduto davvero di tutto, vi va di fare un ripercorrere alcuni momenti salienti delle edizioni scorse? E, soprattutto, siete curiosi di scoprire cosa fanno oggi alcuni degli ex protagonisti?

In alcuni dei nostri precedenti articoli, vi abbiamo parlato di Colomba, simpaticissima dama del Trono Over di Uomini e Donne, e di Guido, anche lui cavaliere della medesima formula. Tra coloro che, però, hanno lasciato un segno nel programma e ancora adesso vengono ricordati con immenso affetto, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: Rossella Bova. Ricordate quando ha preso parte al dating show ed ha conquistato tutti per il suo forte carattere ed incredibile bellezza? Ne siamo certi: assolutamente si! Scopriamo, però, cos’è successo subito dopo.

Rossella è stata una dama storica di Uomini e Donne: eccola oggi dopo 7 anni

Dimenticarla tra il parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne è davvero impossibile. Entrata a far parte del programma come dama, la bellissima romana è stata una delle protagoniste indiscusse per circa due stagioni. Quante volte, infatti, siete rimasti completamente incantati dinanzi alle sue sfilate? Decisamente tantissime volte! Ma non solo. Perché sì Rossella vantava di un fascino irresistibile, ma anche il suo carattere non era affatto da meno. Siete curiosi, però, di sapere com’è oggi?

Stando a quanto si apprende dal suo profilo Facebook, sembrerebbe che, ad oggi, Rossella sia single. Terminata la sua storia d’amore con Graziano, cavaliere del programma, sembrerebbe che il cuore dell’ex dama sia completamente libero. Nulle, invece, sono le informazioni sul suo stato professionale attuale. Siete curiosi, infine, di sapere com’è diventata? Eccola:

Insomma, nonostante siano passati 7 anni dal suo ‘addio’ alle telecamere, Rossella è ancora bellissima! Qual è il tuo segreto?