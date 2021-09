Beautiful, anticipazioni americane: tornerà per uccidere Steffy, terribile colpo di scena nelle prossime puntate della soap opera.

Una vera e propria bomba sta per esplodere a Beautiful. La soap opera americana è famosa per i suoi continui colpi di scena: è questo il segreto del successo della serie, che va in onda da ben 35 anni senza interruzioni. Nelle puntate in onda attualmente in Italia sta accadendo di tutto, ma ben presto arriveranno nuove sorprese shock.

In particolare, sarà un ritorno inaspettato a sconvolgere la vita dei protagonisti. Il ritorno di una nemica storica della famiglia Forrester, che diventerà rivale proprio di Steffy, la figlia di Ridge. Per la giovane Forrester il pericolo è reale: la donna è disposta a tutto pur di eliminarla. Scopriamo i dettagli di questa interessante anticipazione proveniente dagli Usa.

Beautiful, anticipazioni americane: tornerà per uccidere Steffy, si tratta proprio di lei

Di nemici dei Forrester, a Beautiful, ne sono passati tantissimi in tutti questi anni. Ma alcuni personaggi sono rimasti impressi nella mente dei telespettatori a causa della loro malvagità. Ebbene, una di questi sta per fare il suo ritorno a Los Angeles, sconvolgendo letteralmente la vita a tutti. Parliamo di Sheila Carter, che tornerà in una modalità decisamente shock: la donna si presenterà a sorpresa durante il matrimonio di Steffy e Finn, rivelando a tutti di essere la madre biologica dello sposo.

Steffy è sotto shock: accadrà di tutto durante le nozze, voleranno anche schiaffi. La figlia di Ridge non vuole neanche vedere la faccia della Carter, ma deve fare i conti con le intenzioni del marito: Finn, infatti, non vuole rinunciare a conoscere la sua vera madre, ora che l’ha ritrovata.

Il tutto si complicherà quando Sheila sarà ricoverata a causa di un malore… al quale Steffy non crederà! Secondo la Forrester, questo è solo l’ennesimo inganno di Sheila, intenta a manipolare tutti. Sarà proprio nella stanza di ospedale che la Carter non esiterà a minacciare la sua rivale, ammettendo di essere pronta a qualsiasi cosa pur di eliminarla!

Proprio così, Sheila vuole uccidere Steffy, e, conoscendo i trascorsi, sappiamo che ne è davvero capace! Riuscirà nel suo intento? Per scoprire cosa accadrà continuate a seguirci!