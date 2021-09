Amedeo Goria, la fidanzata Vera Miales è un fiume in piena: “Ha solo paura”

La fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales, è un fiume in piena: “Ha solo paura”, di seguito vi riportiamo le sue parole

Amedeo Goria è uno dei nuovi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il giornalista è tornato nella casa più spiata d’Italia dopo essere stato ospite durante la scorsa edizione. Prima di entrare nella casa, però, l’uomo si è dichiarato single. Le sue parole hanno mandato su tutte le furie la fidanzata Vera Miales. Nelle ultime ore, la donna è tornata all’assalto sui social. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Amedeo Goria, la fidanzata si sfoga sui social: le sue parole

Dopo la separazione da Maria Teresa Ruta, Goria sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Vera Miales. Lei è originaria della Moldavia, è un’influencer e appassionata di moda. Tra i due ci sono ben 31 anni di differenza. Il giornalista ha però dichiarato che tra i due, nonostante la differenza d’età, c’è tantissimo feeling e soprattutto passione.

Peccato che, prima di entrare nella casa del GF VIP 6, Amedeo si sia dichiarato single. Le sue parole non sono state ben accolte dalla Miales, che sui social ha scritto: “Goditi la tua libertà, ma inizia a cancellare la parola ‘singletudine’ dal tuo vocabolario“.

La fidanzata di Goria, dunque, ci tiene a mettere i puntini sulle ‘i’, come si suol dire. Nelle ultime ore, la donna è tornata all’assalto, scrivendo: “Tra di noi non c’è nessun segreto. Conosco tutte quelle che vorrebbero provarci con lui. Quante volte ho risposto ai loro messaggi sul cellulare per gioco…“. La Miales ha poi aggiunto in un’altra storia: “Io sono l’unica. È così difficile crederlo? Amedeo ha solo paura, ma sta imparando ad affrontarla“.