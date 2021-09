Beautiful, anticipazioni americane: tutti contro Eric, la sua decisione è incomprensibile; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Colpi di scena a non finire a Beautiful! Le vicende della famiglia Forrester tengono incollati alla tv milioni di telespettatori da ben 35 anni: la soap è una delle più longeve di sempre. Un successo dovuto alle continue sorprese inaspettate presenti nella trama. Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte: le anticipazioni delle puntate americane sono ancora più scoppiettanti.

Al centro della trama ci finirà ben presto Eric, che dovrà fare i conti con una verità sconcertante. Ma sarà una sua decisione a lasciare tutti interdetti…scopriamo nei dettagli cosa ci rivelano gli spoiler provenienti dagli USA.

Beautiful, anticipazioni americane: tutti contro Eric, la sua decisione riguardo Quinn è inaspettata

Sono in arrivo brutte sorprese per Eric Forrester, il fondatore della Forrester Creation e uno dei protagonisti assoluti della serie tv Beautiful. L’uomo farà un’amara scoperta: la moglie Quinn Fuller lo tradisce con Carter, l’avvocato di famiglia! Una notizia che lo sconvolgerà completamente, costringendolo a lasciare Quinn e a cacciarla via di casa.

Ben presto, però, l’uomo tornerà sui suoi passi, decidendo di perdonare la moglie e di concederle una nuova possibilità. Il tutto si complica quando Eric scoprirà un’altra verità shock: è diventato impotente! Un ‘imprevisto’ che mina ancora di più la serenità di coppia: come farà a soddisfare Quinn dal punto di vista fisico?

È per questo motivo che Eric deciderà di concedere a Quinn di avere rapporti fisici con Carter: proprio così, una sorta di “matrimonio aperto” a Beautiful! Al momento, sembra che la donna non abbia accettato la proposta del marito, ma riuscirà a tenere a bada l’attrazione che prova per Carter?

Nel frattempo, tutti sono contro Eric: la sua decisione di perdonare Quinn non è andata giù ai suoi familiari. Ridge non è d’accordo, ma anche le sorelle Logan, a partire da Brooke, acerrima nemica di Quinn.

Anche Donna sembra contraria, anche perché ha sempre avuto un debole per Eric, con cui è stata sposata…che la Logan abbia intenzione di riconquistare Forrester e “liberarlo” da Quinn? Se siete curiosi di scoprire le nuove anticipazioni continuate a seguirci!