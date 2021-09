L’ex concorrente del GF VIP sta attraversando un periodo difficile: la rottura con la sua ormai ex compagna è difficile da accettare, la confessione.

Circa un mese fa, una notizia ha scosso il mondo del gossip. La coppia composta da Luca Onestini e Ivana Mrazova ha deciso di separarsi. L’annuncio dei due ex concorrenti del GF VIP è arrivato attraverso le loro pagine social: dopo una lunga storia d’amore, hanno deciso di prendere strade diverse e mettere un punto al loro amore. Nelle settimane successive se n’è parlato a lungo della loro rottura: l’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato i rumors ed ha svelato le sue sensazioni. Luca sta attraversando un periodo davvero difficile.

Ex GF VIP senza freni: “Sto male, periodo difficile”, confessione a cuore aperto

Luca Onestini non ci sta! L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la rottura con Ivana Mrazova, si è trovato protagonista di diversi gossip. Infuriato, ha smentito le voci che circolano sul suo conto: sarebbe stato lei a lasciarlo, con un messaggio. Onestini ha inoltre raccontato del periodo particolare che sta vivendo, di grande sofferenza.

Il periodo per Luca è estremamente complicato e di grande sofferenza. “Vengo da un periodo che è molto complicato, di grande sofferenza, che andrà avanti. Sto male adesso, stavo male ieri, starò male nei prossimi mesi perché una storia lunga ti resta dentro e quando si chiude non è mai facile. Io cerco di distrarmi ed esco perché se uno sta a casa si taglia le vene. Cerco di divertirmi ma non è facile. Mancare di rispetto e inventarsi queste cose in un momento come questo, vuol dire non avere un’anima. Sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni e come se non bastasse devo essere dipinto come un pu…ere, che va di fiore in fiore” sono state le parole dell’ex concorrente del GF VIP.