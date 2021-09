“Un medico in famiglia” è stata una delle serie televisive italiane più amate: ricordate il dolce “Bobò”? Non crederete ai vostri occhi, eccolo oggi, lo riconoscete?

La storia della famiglia Martini e dei loro amici ha tenuto il pubblico incollato allo schermo per anni. “Un medico in famiglia” è stata una delle serie televisive italiane più amate e ha potuto vantare un cast eccezionale di volti davvero iconici dello spettacolo. A partire da una colonna portate come Lino Banfi, passando per Giulio Scarpati, Lunetta Savino, Enrico Brignano. Ma anche coloro che, all’epoca, erano giovanissimi hanno incantato e appassionato i telespettatori grazie al loro eccezionale talento. Ricordate il dolcissimo “Bobò” che in Un medico in famiglia interpretava uno dei gemellini di Lele? Non riuscirete a credere ai vostri occhi: lo riconoscete?

Era “Bobò” di Un medico in famiglia: riuscite a riconoscerlo?

Il piccolo Libero “Bobò” Martini era il gemello di Elena. I due erano figli di Lele e Alice, partiti con i genitori poco più che neonati e tornati sulla scena ormai per le scuole elementari. Sebbene diversissimi, il legame tra i bambini è sempre apparso forte e profondo, così come il rapporto con il padre e il nonno.

A interpretare il dolce Bobò c’era il talentuoso Gabriele Paolino che oggi ha ormai ventun anni. Dopo “Un medico in famiglia” abbiamo potuto ammirarlo in “Saturno contro” e “Un giorno perfetto”. Seguitissimo anche sui social, vanta un profilo Instagram da oltre ventiquattromila follower. Ricordate l’adorabile bambino che abbiamo conosciuto sullo schermo? Preparatevi a restare senza parole: riuscite a riconoscerlo?

Il talentuoso attore è senza dubbio cresciuto! Sebbene il suo sorriso adorabile sia rimasto lo stesso, è oggi un giovane uomo. Sentite anche voi un pizzico di nostalgia? “Un medico in famiglia” resterà sempre nel cuore del pubblico!