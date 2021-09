Avete mai visto il camper di Will Smith? Sembra una vera e propria villa e il costo è da paura: di seguito vi sveliamo tutti i dettagli

Willard Carrol Smith Jr., meglio conosciuto come Will Smith, è uno degli attori più famosi al mondo. Nell’aprile del 2007 , a rivista Newsweek l’ha definito “il più potente attore di Hollywood”. Smith ha raggiunto l’apice del successo negli anni novanta dopo aver recitato nella serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air.

Grazie al successo ottenuto con la serie tv, ha poi recitato in numerosi film tra cui Bad Boys, Independence Day e Men in Black. L’attore ha inoltre ricevuto due candidature all’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione del pugile Muhammad Ali in Alì e per il ruolo di Chris Gardner nel film La ricerca della felicità.

Will Smith, il suo camper sembra una villa: la cifra è pazzesca

Nel corso della sua carriera, l’attore Will Smith ha recitato in più di trenta film. Nei suoi numerosi spostamenti, l’attore usa un camper che sembra una villa. Il veicolo è prodotto dall’azienda statunitense Anderson Mobile Estates.

Sul sito ufficiale dell’azienda, è presente un’intera sezione dedicata al modello “The Heat“, utilizzato dall’attore durante i suoi sposamenti. Si tratta di un camper a ventidue ruote a due piani. Un vero e proprio colosso che, più che un veicolo, sembra un vero e proprio albergo.

Il modello “The Heat” è stato personalizzato dall’attore stesso nel corso del tempo. Il veicolo contiene ogni tipo di comfort e lusso. All’interno ci sono una cucina, una sala da pranzo, una postazione per il trucco, un piccolo ufficio e un salotto/guardaroba. Al piano superiore, invece, troviamo un bagno extra lusso una doccia dotata di sauna e addirittura una sala cinema che può contenere ben 30 persone.

Qual è il prezzo di questo meraviglioso camper? Il suo valore è davvero esorbitante: il veicolo, infatti, vale circa 2.5 milioni di dollari, ovvero poco più 2,1 milioni di euro. Quando l’attore non lo utilizza per le sue riprese, il veicolo viene affittato a 9mila dollari a settimana.