Dal successo con il Principe di Bel Air ad oggi: sapete a quanto ammonta il patrimonio attuale del celebre attore Will Smith? L’icona di Hollywood guadagna cifre da capogiro!

All’anagrafe è Williard Carroll Smith Jr., ma per tutti Will Smith! Parliamo di una delle star internazionali più famose: il celebre attore e produttore cinematografico nel 2017 è stato definito ‘il più potente attore di Hollywood’. Ha raggiunto la fama a livello mondiale interpretando il ruolo di protagonista in Willy, il Principe di Bel-Air negli anni ’90: da lì è cominciata la sua carriera brillante. Ha ricevuto due candidature all’Oscar per il miglior attore, 5 candidature al Goldeb Globe, e nel 2015 ha vinto l’Hollywood Film Award come miglior attore dell’anno. L’icona di Hollywood ha un patrimonio netto che fa girare la testa: sapete di che cifre parliamo?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Da Il principe di Bel Air ad oggi: il patrimonio attuale di Will Smith, di che cifre parliamo?

Will Smith è una vera e propria icona nel mondo del cinema e non solo. Non ha affatto bisogno di presentazioni: l’attore è conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo! Ha recitato in tantissimi film di successo dopo aver esordito con Willy Il Principe di Bel Air. Ma sapete quanto guadagna ed a quanto ammonta il suo patrimonio?

Leggi anche Vedere il figlio maggiore di Will Smith vi spiazzerà: il loro rapporto non è sempre stato rose e fiori

L’icona di Hollywood ogni anno guadagnerebbe intorno ai 40 milioni di dollari con le varie attività, ma negli anni ‘più fortunati’ sarebbe arrivato ad incassare anche 80 milioni, si legge sul portale Money. Cifre da capogiro. Continua ad essere nella top 10 di Forbes: sapete quanto ammonta il suo patrimonio?

Leggiamo sul portale Money che la cifra netta si aggira intorno ai 350 milioni di dollari! Numeri che farebbero girare la testa a chiunque: ve lo sareste mai immaginato? D’altronde è uno dei personaggi più conosciuti al mondo!

Leggi anche Will Smith, attore formidabile e leggendario: sapete quanto guadagna? Cifre astronomiche