Aspettavate da tempo questo momento, vero? Ebbene: siete stati accontentati! A partire da questa sera e per le prossime settimane, Tu si Que Vales è pronto a far divertire e sorprendere il suo affezionatissimo. Al timone del programma, ovviamente, c’è sempre lei: Belen Rodriguez. Seppure diventata nuovamente mamma della piccola Luna, dopo qualche settimana la showgirl ha deciso di ritornare a lavoro. E, sebbene ci sia stato qualche piccolo incidente di percorso, non poteva assolutamente non prendervi parte. Al suo fianco, come sempre, ci sono loro: Martìn Castrogiovanni ed Alessio Sakara. Ovviamente, sulle adoratissime poltroncine ritroviamo sempre gli stessi volti: Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Maria De Filippi e, dulcis in fundo, Sabrina Ferilli. Insomma, squadra vincente non si cambia.

Ma a proposito di Martìn, sapete che, poco meno di un anno fa, è convolato a nozze? Avete letto proprio bene, si! Voi, però, avete mai visto sua moglie? Ci pensiamo noi a mostrarvela! Vi anticipiamo: lei si chiama Daniela. E, da come abbiamo potuto constatare sui social, è davvero bellissima!

Avete mai visto la moglie di Martìn Castrogiovanni? È bellissima!

È il simpaticissimo conduttore di Tu Si Que Vales, Martìn Castrogiovanni. Insieme a Belen Rodriguez ed Alessio Sakara, l’argentino forma un trio davvero formidabile. E che, edizione dopo edizione, riesce a riscuotere un successo davvero impressionante.

Cosa sappiamo, però, su di lui? Poco fa, ad esempio, vi abbiamo detto che, meno di un anno fa, il simpaticissimo ex rugbista è convolato a nozze. Voi, però, avete mai visto sua moglie? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Daniela, è questo il suo nome, non abbia nulla a che fare col mondo dello spettacolo, ma che, invece, lavori come addetta alle vendita in una famosissima maison di moda.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Sembrerebbe, infatti, che i due si siano conosciuti pochi anni fa. E che, protagonisti di un colpo di fulmine, non si siano mai più lasciati da quel momento. Eccoli insieme:

