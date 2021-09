Chi è la nuova moglie di Vincent, ex marito di Monica Bellucci: età, lavoro, vita privata e tutte le curiosità.

È un attore, produttore e doppiatore famosissimo. E, dal 1999 al 2013, è stato sposato con la meravigliosa Monica Bellucci. Si, parliamo di Vincent Cassel, che ha conosciuto l’attrice sul set del film L’appartamento, nel ’96. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Deva e Leonie, nate nel 2004 e nel 2010. La loro storia è terminata dopo 14 anni, ma oggi nella vita dell’attore francese c’è un’altra donna.

Ad agosto nel 2018, Vincent Cassel ha sposato a Bidart la modella italo – francese Tina Kunakey: ad aprile del 2019 è nata la piccola Amazonie. Curiosi di conoscere di più sulla nuova moglie dell’attore? Siete nel posto giusto!

Chi è la nuova moglie di Vincent Cassell, ex marito di Monica Bellucci: tutto sulla modella Tina Kunakey

Si chiama Tina Kunakey Di Vita ed è la seconda moglie di Vincent Cassel. Nata a Tolosa il 5 aprile del 1997, è una nota modella, che abbiamo visto anche sul palco del Festival di Sanremo del 2017. La storia con Vincent è iniziata nel 2015 e, tre anni dopo, i due sono convolati a nozze. Un amore che procede a gonfie vele, nonostante i 30 anni di differenza: Tina ha 24 anni, l’attore ne ha 54. Nel 2019 la nascita della piccola Amazonie, prima figlia della coppia e terza dell’attore, già padre di due figlie nate dal matrimonio con la Bellucci.

Le coppia si mostra spesso insieme sui social, complici e uniti. E spesso abbracciati, “il loro posto preferito”. La famiglia vive felicemente in Brasile.

E voi, avevate mai visto la bellissima Tina Kunakey, moglie di Vincent Cassel?