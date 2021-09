Maria De Filippi la vuole di nuovo in trasmissione? Un ritorno che lascerebbe tutti di stucco

La conduttrice Maria De Filippi la vuole di nuovo nella sua trasmissione: il ritorno lascerebbe tutti di stucco

Maria De Filippi sta spingendo per avere di nuovo la sua ex allieva in trasmissione. Il ritorno lascerebbe il pubblico di stucco. Oltre ad essere gradito, infatti, l’ex allieva accrescerebbe anche il valore del programma. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando, riportandovi l’indiscrezione.

La vuole di nuovo in trasmissione: Maria De Filippi pronta a tutto

Domenica 19 settembre 2021 riparte il talent show Amici. La prima puntata è stata registrata mercoledì 15 settembre e andrà in onda eccezionalmente di domenica. Quest’anno, infatti, le prime due puntate pomeridiane andranno in onda nella fascia pomeridiana della domenica, anziché del sabato. La scelta è stata presa dalla Mediaset per ovviare ai ‘ritardi’ del programma Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo.

Durante la registrazione della prima puntata del talent show è stato annunciato il cast completi. Molti protagonisti dello scorso anno sono stati confermati. Non c’è invece Arisa, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe rinunciato al talent per partecipare ad un reality show. Il posto di Arisa nella cattedra di canto sarà occupato da Lorella Cuccarini, mentre nella cattedra di danza c’è una new entry: Raimondo Todaro.

La De Filippi, però, starebbe spingendo per avere anche una sua ex allieva nel cast della ventunesima edizione del talent show. Si tratta di Giordana Angi, seconda classificata della diciannovesima edizione. La cantautrice dovrebbe lavorare dietro le quinte. Al momento, però, si tratta di un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze.

Il ritorno di Giordana sarebbe graditissimo dal pubblico. La cantautrice aumenterebbe il tasso di talento presente nel cast del talent show di Canale 5. Incrociamo dunque le dita per Giordana e per Amici!