Dopo anni ha detto ‘addio’ alla serie tv, svelato il clamoroso motivo: non l’avreste mai detto

L’attore reso celebre dalla famosissima serie tv dice addio al set dopo molti anni: in un libro, la verità sul misterioso abbandono.

Quello che ha interpretato per dieci anni era uno dei personaggi più amati dalla seguitissima serie tv statunitense. Si fa fatica perciò a comprendere i motivi che possano aver spinto verso un ‘addio’ così inaspettato.

Il dottor Christopher Sheperd è stato infatti ‘fatto morire’ in Grey’s Anatomy e i fan del telefilm proprio non riescono a spiegarsi il perché di una tale decisione da parte della produzione. L’attore che ha vestito i panni del medico in questione è, come tutti sanno, Patrick Dempsey, ma cosa ci sarebbe dietro questo addio?

Ebbene, la verità si troverebbe in un libro, “How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy”, scritto da Lynette Rice.

Patrick Dempsey lascia “Grey’s Anatomy”: la verità dietro al clamoroso addio alla serie tv

Secondo quanto raccontato nel volume, pare che lavorare con Dempsey fosse molto difficile. Litigi, minacce di far chiudere la produzione sarebbero stati atteggiamenti quotidiani da parte dell’attore, che spesso discuteva animatamente anche con la creatrice della serie, Shonda Rhimes, e con la collega Ellen Pompeo, sua moglie Meredith nella finzione.

Un clima insopportabile insomma, confermato anche dall’ex produttore esecutivo della serie, James D. Parriott. Quest’ultimo nel libro spiega: “Il suo fascino naturale lo ha fatto immediatamente apprezzare da tutti e il suo impatto sul set è cresciuto puntata dopo puntata”, ma proprio per questo, “spaventava la gente. Niente di sessuale, ma terrorizzava il set e alcuni membri del cast ne hanno sofferto anche dopo che se ne era andato”

Scommettiamo che queste rivelazioni lasciano di stucco anche voi, cosa ne pensate?