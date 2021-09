Uomini e Donne, chi è Marika: età, Instagram e la somiglianza che tutti hanno notato; conosciamo meglio la nuova dama.

State seguendo la nuova edizione di Uomini e Donne? La trasmissione di Maria De Filippi è ripartita lunedì 13 settembre e i colpi di scena sono stati già tanti. Tanti volti conosciuti sono tornati in studio, ma ci sono state anche diverse new entry. Come lei, Marika, che ha iniziato una conoscenza con Armando Incarnato.

Tra i due la frequentazione è appena iniziata, ma sembra esserci un gran feeling: il cavaliere napoletano è rimasto colpito dall’anima della dama, oltre che dalla sua innegabile bellezza. Ma scopriamo qualcosa di più sulla nuova arrivata.

Uomini e Donne, Marika ha colpito Armando: il dettaglio non è sfuggito

Scoppierà l’amore tra Armando e Marika? Il cavaliere napoletano è tornato a Uomini e Donne ed ha già iniziato a conoscere una nuova dama, Marika, di Palermo. Siamo solo all’inizio ma Armando sembra davvero interessato a lei.

“Voglio cominciare questo percorso senza filtri, non voglio precludermi la possibilità di conoscerlo solo per quello che ho visto da casa”, ha dichiarato Marika, pronta a viversi questa nuova avventura. Della nuova arrivata non sappiamo molto, ma in attesa di scoprire di più abbiamo trovato il suo cognome: Geraci. È col suo nome e cognome che potete trovarla su Instagram; ecco uno scatto postato da lei sul suo canale:

Notate una certa somiglianza? In studio lo hanno notato tutti: Marika somiglia tantissimo a Rossella Brescia, la ballerina e conduttrice, ex volto di Amici. Bellissima e determinata, riuscirà a rubare il cuore ad Armando? Tra i due, al momento, ci sono stati abbracci, baci e carezze: la chimica c’è. Non perdetevi le prossime puntata di Uomini e Donne, in onda tutti i giorni alle ore 14 e 45 su Canale 5. Ne vedremo delle belle!