Il suo personaggio in Beautiful è morto tragicamente: la ricordate? Difficile riconoscerla così; scopriamo chi è la bellissima attrice in foto.

Ben 35 anni di messa in onda senza alcuna interruzione. Si, parliamo di Beautiful, l’amatissima soap opera americana, in Italia trasmessa su Canale 5. Un successo che dura da tantissimi anni, quello della serie, che tiene incollati al pubblico milioni di telespettatori. Ma quanti personaggi sono passati in quel di Los Angeles nel corso di tutti questi anni? Eh si, la risposta è innumerevoli! Le new entry a Beautiful sono tante, ma anche le uscite di scena. Spesso in maniera tragica.

LEGGI ANCHE ——>In Beautiful era una nemica spietata dei Forrester: riuscite a riconoscerla dopo tanti anni?

È il caso del personaggio interpretato dalla bellissima attrice che vi mostriamo in foto. Personaggio che ha lasciato la soap in seguito ad una morte davvero ‘shock’. Avete capito di chi si tratta? Piccolo indizio: era una Forrester!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Il suo personaggio in Beautiful è morto tragicamente: la ricordate? Faceva parte della famiglia Forrester

Appassionati di Beautiful, siete sicuro di ricordare proprio tutti i personaggi dell’amatissima soap opera? E se vi dicessimo Aly? Non sono passati tantissimi anni dalla sua partecipazione alla serie, che ha però salutato nel modo più drammatico possibile. Parliamo di Alexandra Forrester, figlia di Thorne e Darla Einstein! Concepita in una notte di passione, quando Thorne era impegnato con Macy Alexander, alla bambina danno il nome di Alexandra proprio in onore di quest’ultima, che perderà la vita.

Personaggio inizialmente dolce e mansueto, svilupperò un vero e proprio odio nei confronti della cugina Steffy Forrester, che cercherà di uccidere durante una litigata. Ma quando Steffy vedrà la cugina prendere una pietra, sarà lei a sferrare un colpo che si rivelerà mortale. Una morte shock, che sembra un dejavù: fu proprio la mamma Taylor ad uccidere, a causa di un incidente, Darla, la mamma di Aly.

Ad interpretare Aly è stata la bellissima modella e attrice statunitense Ashley Pierce, oggi 27 enne. È stata nel cast dal 2013 al 2015, fino alla morte del suo personaggio. E voi, ricordavate la storia della figlia di Thorne?