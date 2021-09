Un concorrente del GF VIP 6 scoppia in lacrime nella casa: “Non sono adatto per questo gioco”, ecco cos’è successo

Aria di tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Uno dei concorrenti scoppia in lacrime: “Non sono adatto per questo gioco“. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo, rivelandovi l’identità del concorrente.

GF VIP 6, concorrente scoppia in lacrime: cos’è successo

Davide Silvestri in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente del reality show non ha digerito la nomination dei suoi coinquilini. “Non sono adatto per questo gioco“, ha esclamato mentre si sfogava con alcuni dei suoi compagni d’avventura.

Silvestri è finito al televoto insieme a Tommaso Eletti, risultato perdente nel primo televoto dell’edizione contro Francesca Cipriani. L’attore è stato votato da quasi tutti i suoi coinquilini, entrati nel corso della puntata di venerdì. La motivazione principale è stata: “È quello con cui ho parlato di meno“. Una motivazione, però, ha scosso Silvestri. Andrea Casalino, infatti, ha dichiarato: “Sembra costruito“.

Le parole di Casalino non sono state digerite dall’ex attore della serie tv Capri. Silvestri, subito dopo la fine della terza puntata del Grande Fratello Vip, è scoppiato in lacrime e, sfogandosi con gli altri coinquilini, ha dichiarato: “Mi sento stupido“.

Una brutta botta per Silvestri, difficile da digerire. L’attore, però, dovrà rimboccarsi le maniche e mostrare ai suoi coinquilini ma soprattutto al pubblico che è tutto fuorché costruito. Silvestri avrà meno di una settimana per far cambiare opinione ai suoi compagni d’avventura e per convincere il pubblico a salvarlo nel televoto contro Tommaso Eletti.

Chi sarà il primo eliminato di questa edizione? Lo scopriremo nella puntata in onda venerdì prossimo in prima serata su Canale 5.