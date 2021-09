Luce dei tuoi occhi, la fiction con Anna Valle è ispirata a una storia vera? Le curiosità sulla nuova serie di Canale 5.

Questa sera, mercoledì 22 settembre, andrà in onda la prima puntata della nuova serie di Canale 5 Luce dei tuoi occhi. Una fiction che vanta un cast eccezionale: protagonisti assoluti Anna Valle e Giuseppe Zeno, ma ci sono, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio. Un thriller dalla storia emozionante, ambientato a Vincenza, che narra la storia di Emma Conti, etoile internazionale ce vive a New York.

Se non temete spoiler e volete conoscere in più sulla trama continuate a leggere. Ma in molti vi chiederete: si tratta di una storia vera o le vicende sono completamente inventate. Ecco cosa sappiamo.

Luce dei tuoi occhi, la nuova fiction di Canale 5 è ispirata a una storia vera?

Ci siamo! Questa sera è in onda la prima delle sei puntate di Luce dei miei occhi, la nuova fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. È la storia di Emma, una etoile che ha lasciato Vicenza quando era solo una ragazza, per dimenticare la morte della figlia Alice, avuta dal su grande amore Davide (Berdardo Casertano). Dopo anni, però, una lettera anonima sconvolge la sua vita: sua figlia sarebbe ancora viva e, proprio come lei, è una ballerina. Per questo motivo Emma decide di tornare a casa a Vicenza e di indagare nella sua vecchia scuola di danza.

Una storia davvero toccante, che vi emozionerà. Ma in tanti si chiederanno durante la visione: si tratta di una trama ispirata ad una storia vera? Ebbene, da quanto si apprende sul web, la risposta è no. La storia è interamente un prodotto della fantasia di Eleonora Fiorini e Davide Sala.

E voi, seguirete questa nuova e appassionante fiction di Canale 5? L’appuntamento è tutti i mercoledì sera in prima serata.